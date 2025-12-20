Nevjerojatni Haaland prestigao Cristiana: Trebalo mu je čak 122 utakmice manje

Erling Haaland nastavlja s nevjerojatnim brojkama na engleskim terenima.

Nakon što je zabio za 1:0 u 17. kolu Premier lige na Etihadu protiv West Hama dostigao je učinak Cristiana Ronalda u Premier ligi.

Stigao je 25-godišnji Norvežanin do ukupne brojke od 103 gola koliko ima i Cristiano u svoje dvije epizode u dresu Manchester Uniteda. No, Haalandu je za tu brojku trebalo čak 122 utakmice manje (114 prema 236).

Pogledamo li koliko su golova obojica zabila iz penala, tu je još uvijek u maloj prednosti Portugalac. Haaland je naime od svog ukupnog broja njih 18 zabio s bijele točke, a Cristiano 14.

Spomenimo i kako je Haaland doveo Manchester City u vodstvo od 1-0 u 10 od 17 utakmica Premier lige ove sezone. Nijedan drugi igrač nije zabio prvi gol u više od pet utakmica u natjecanju u sezoni 2025./26.

Haaland je protiv Čekićara asistirao za 2:0 Reijndersu u 38. minuti, a onda u 69. zabio za 3:0 te tako prestigao Cristiana s ukupno 104 gola u Premier ligi.

