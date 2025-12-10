FREEMAIL
JUBILEJ ZA POHVALITI /

Čudesni Haaland do novog rekorda: Ovakav stroj se jako rijetko rađa

Čudesni Haaland do novog rekorda: Ovakav stroj se jako rijetko rađa
Foto: Ruben Albarran/zuma Press/profimedia

Norvežanin je izborio pa i zabio penal na Bernabeuu

10.12.2025.
23:40
Sportski.net
Ruben Albarran/zuma Press/profimedia
U derbiju 6. kola nogometne Lige prvaka Manchester City je na Santiago Bernabeu pobijedio Real Madrid sa 2-1 probivši se na četvrto mjesto.

"Kraljevski klub" je poveo, no "Građani" su okrenuli rezultat ostvarivši važnu pobjedu protiv "ranjenog" Reala. Daleko bolje otvaranje Real je okrunio vodstvom u 28. minuti. Jude Bellingham je gurnuo loptu na desnu stranu do Rodryga koji je ušao u kazneni prostor, te pogodio u suprotni kut za vodstvo domaćina.

"Građani" su izjednačili u 36. minuti. Rayan Cherki je ubacio iz kornera, Joško Gvardiol je najviše skočio pucavši glavom, Thibaut Courtois je obranio, no Nico O'Reilly je odbijanac pospremio u mrežu.

Samo tri minute kasnije gosti su dobili kazneni udarac nakon što je Antonio Rudiger "zagrlio" Erlinga Haalanda. Norvežanin je sam izveo najstrožu kaznu postigavši svoj 24. gol u svim natjecanjima ove sezone.

Haalandu je ovo bio 50. nastup u Ligi prvaka, a zabio je ukupno 51 gol! Najviše je to golova ikad koji je neki igrač postigao u svojih prvih 50 nastupa u natjecanju. 

 

