Pripremite se za doček na vrijeme: Liječnik o medicinskim načinima za suzbijanje mamurluka

Mnogi će ulazak u Novu godinu obilježiti uz čašu (ili dvije) omiljenog pića. Nakon tjedna teške hrane i pića tijekom božićnih blagdana, neki se već sada pribojavaju glavobolje koja ih čeka 1. siječnja.

Međutim, mamurluk se ne liječi samo jutro nakon. Ponekad su koraci koje poduzmete prije dočeka još važniji. Jedan liječnik je otkrio svoj plan od šest koraka za liječenje mamurluka koji je, kako tvrdi, medicinski dokazan. Naime, dr. Joe M.D. na TikToku je podijelio savjete kako izbjeći neugodno jutro nakon proslave.

"Ovaj plan od šest koraka medicinski je dokazan u liječenju mamurluka. Krenimo", započeo je u svojoj objavi.

Hidratacija i prehrana kao temelj oporavka

Prema riječima ovog liječnika, ključno je popiti veliku količinu vode prije spavanja i odmah nakon buđenja. Rehidratacija je iznimno važna jer je alkohol diuretik, što znači da potiče tijelo na izbacivanje tekućine. Unosom vode borite se protiv dehidracije i istovremeno pomažete nadoknaditi izgubljene elektrolite.

Dr. Joe također savjetuje: "Jedite puno ugljikohidrata kako biste nadoknadili razinu šećera".

Razlog tomu je što ugljikohidrati mogu pomoći kod mamurluka podizanjem razine šećera u krvi, koja značajno pada nakon konzumacije veće količine alkohola. Hrana sa složenim ugljikohidratima poput tosta, krekera ili zobenih pahuljica može biti od velike pomoći jer pruža dugotrajnu energiju, a tijelo je lakše podnosi od masne hrane.

Pametno birajte piće, ali i tablete

Dr. Joe navodi kako tamna alkoholna pića dokazano uzrokuju teže mamurluke. Ta pića sadrže više razine kongenera, nusprodukata fermentacije koji mogu dovesti do jačih simptoma. Tamnija pića poput burbona, brendija i crnog vina imaju više ovih tvari nego bistra pića poput votke i džina. Kongeneri mogu iritirati krvne žile i moždano tkivo, što dodatno pridonosi osjećaju mamurluka.

Iako je u redu uzeti nešto protiv glavobolje, prema savjetu dr. Joea, trebali biste izbjegavati lijekove koji sadrže paracetamol. Ovaj lijek protiv bolova može biti iznimno naporan za jetru kada se kombinira s alkoholom. I alkohol i paracetamol se prerađuju u jetri, a njihovo zajedničko uzimanje može preopteretiti i oštetiti taj vitalni organ.

Što učiniti jutro nakon?

Dr. Joe savjetuje kavu sljedećeg jutra jer kofein može podići razinu energije. Iako nije lijek za mamurluk i kod nekih može čak i pogoršati simptome poput dehidracije, kofein može pružiti privremeni osjećaj budnosti i pomoći u borbi protiv pospanosti.

Za kraj, liječnik zaključuje: "Dodaci prehrani s vitaminima B skupine i cinkom dokazano poboljšavaju simptome mamurluka". Njihovim uzimanjem možete pomoći tijelu da nadoknadi B vitamine koje alkohol iscrpljuje, čime se ublažavaju neugodni simptomi.

Ipak, važno je napomenuti da ovi dodaci neće nužno spriječiti mamurluk. Najučinkovitiji način za izbjegavanje neugodnog jutra i dalje je umjerena konzumacija alkohola i dobra hidratacija tijekom večeri. Planirate li veliki izlazak, uvijek imajte na umu važnost odgovornog pijenja, piše Mirror.

