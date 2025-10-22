Žestoka poruka od koje biste mogli zadrhtati: 'Prestanite lagati sebi'

Ian Callaghan, muškarac koji je nakon 45 godina ovisnosti o alkoholu konačno posljednjih devet mjeseci trijezan, podijelio je nekoliko savjeta za one koji se oporavljaju od mamurluka nakon vikenda i uvjeravaju sebe da je sve "u redu".

Callaghan dijeli svoja iskustva na društvenim mrežama otkako je prestao piti pod nadimkom @ian_callaghan. Objasnio je kako je prije "prihvaćao tromost, mentalnu maglu i osjećaj da nešto nije u redu" kao dio starenja, no od kad je prestao piti shvatio je gdje je bio pravi uzrok tih osjećaja.

Opisao je kako ga je nakon što je prestao piti pogodila "lavina dobrog osjećaja", a njegova posljednja poruka upućena je onima za koje smatra da se zavaravaju o tome kako se zaista osjećaju nakon noćnog izlaska. Uputio im je dosta oštre riječi, pozivajući ih da prestanu s lažima koje sami sebi govore.

"Nedjeljna provjera stvarnosti. Nisi slomljen - samo si mamuran i pun laži koje sebi neprestano ponavljaš. Taj čvor u želucu, krivnja, anksioznost - to nije 'nedjeljni blues'. To je tvoje tijelo koje te moli da prestaneš svakog vikenda trovati samog sebe."

"Ti to zoveš opuštanje. Ja to zovem samouništenje u usporenoj snimci. Proveo si vikend do grla u poricanju, a sad sjediš, znojiš se i skrolaš TikTokom u pokušajima da se opet osjećaš kao čovjek'', nastavio je. "Ne trebaju ti izreke poput 'još samo jedna noć' ili 'klin se klinom izbija'. Trebaš prestati tražiti sreću na dnu čaše. Evo ti podsjetnik: Biti trijezan nije kazna. Sloboda počinje kada prestaneš bježati od vlastitog života."

"Sada otvori bocu vode, prošeći i suoči se s istinom. Ili nemoj, ali prestani se pretvarati da je mamurluk toga vrijedan", dodao je.

Callaghan je ranije rekao da je dok je pio "živio u alkoholu" i gradio rutinu oko "piva, brze hrane i laži". Dodao je i kako je jedna od velikih promjena u njegovu životu bila to što je izgubio neke prijatelje jer je "ekipa iz kafića nestala".

Ljudi koji su prošli put sličan njegovom potvrdili su te osjećaje, rekavši da se odnosi s prijateljima mijenjaju jer se i vi kao osoba značajano mijenjate, što se odražava na vaš društveni život, piše LADbible.

