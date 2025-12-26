Četiri sata trajala je agonija obitelji: Heroji otkrili gdje su pronašli nestalog dječaka

Golema potraga pokrenuta je u popodnevnim satima za 11-godišnjim dječakom Markom Mijićem koji se udaljio od obitelji kraj vidikovca Trojnaš kod mjesta Draž. HGSS je poslao apel javnosti, a odmah su se u akciju uključili brojni mještani, lovci, dobrovoljna vatrogasna društva i ostali građani koji su u grupama pretraživali teren.

Četiri sata trajala je agonija obitelji, ali srećom, dječak je pronađen živ i zdrav.

“Obavještavamo Vas da je 11-godišnji dječak za koji su tragale sve potražne službe pronađen neozlijeđen u 21.15 sati”, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

“Dragi svi, još uvijek smo pod snažnim emocijama, ali najveće što osjećamo je zahvalnost", napisala je majka na Facebooku. Dječak se uplašio psa, odlutao u šumu i zaspao.

Prepao se psa pa odlutao

"Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah nam se javio. Najvažnije je da je dobro. Od srca vam hvala svima na pomoći, brizi, porukama i molitvama. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači”, obavila je majka Ivana Majić na Facebooku.

Nenad Periškić iz Šumarine prvi je koji je pronašao dječaka, piše SiB.

“Kolega Alen Tubić i ja smo ga pronašli. Vikali smo i odjednom smo čuli 'Tu sam'. Bio je zavučen u gustišu i ja sam probijao put i držao ga za ruku, dok ga je Alen pratio”, rekao je Nenad koji je inače lovac i jedan od brojnih koji su se volonterski uključili u potragu.

Dječaka su pronašli 500-injak metara od samog vidikovca Trojnaš, a o ovom događaju u pitomom baranjskom mjestu još će se dugo pričati.

