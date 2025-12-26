HGSS moli pomoć: Ako ste vidjeli Marka (11) odmah javite, udaljio se od obitelji u Općini Draž

HGSS Osijek objavio je potragu za 11-godišnjim dječakom Markom Majićem. Dječak se danas udaljio od svoje obitelji u Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš.

Marko je visok 155 centimetara, težak je oko 45 kilograma i na sebi ima tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne Puma tenisice, plavu majicu i crnu kapu.

HGSS-ovci koji pretražuju teren unaprijed se zahvaljuju za svaku informaciju koja svakako može biti od koristi pri pronalasku 11-godišnjega Marka.

“Marko se udaljio oko 16 sati i odmah smo započeli potragu. Još uvijek tragamo za njim i nadamo se da ćemo ga naći” rekao nam Krešimir Burazin iz HGSS Stanice Osijek za sib potvrdivši da u okolici ima dosta neoznačenih bunara, a na što upozoravaju i komentari na Facebooku nakon Markova nestanka.

I PU osječko-baranjska traga za ovim jedanaestogodišnjakom i kako je potvrđeno, za sada nema nikakvih novih informacija.

U slučaju da ste ga negdje zapazili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, HGSS moli da se javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042.

"Unaprijed vam hvala u svaku informaciju koja može pomoći da Marka sigurno vratimo njegovoj obitelji", naveli su.