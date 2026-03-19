Kompostana traži gradonačelnika dokaze, a on: 'Pa evo, ovaj smrad. Osim toga, imamo i slike'

U Kutjevu su građani, ali i gradonačelnik proteklog tjedna prosvjedovali zbog tamošnje kompostane. Trgovačko društvo CONTUMAX d.o.o., u čijem je vlasništvu kompostana, po prvi puta se obratilo javnosti te je odgovorilo na gradonačelnikove tvrdnje koje je iznio u prilogu RTL-a Danas u ponedjeljak.

Tvrde kako je gradonačelnik Josip Budimir iznio niz 'činjenično netočnih tvrdnji', između ostalog i tvrdnju da se u njihovom postrojenju ne proizvodi kompost, već da se spaljuje otpad te da sumnja u ilegalan rad Tvrde kako su navodi u cijelosti neistiniti i suprotni službeno utvrđenim činjenicama.

"Predmetno postrojenje je kompostana koja posluje na temelju važećih dozvola za gospodarenje otpadom, a nadležna inspekcija zaštite okoliša u kontrolnom nadzoru utvrdila je usklađenost rada s Elaboratom i izdanim dozvolama te je potvrdila da se u kompostani obrađuje kompostiranjem neopasni biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, sa svim pripadajućim evidencijama", stoji u priopćenju.

'Ne postoji onečišćenje zraka'

"Ovlaštena i akreditirana mjerenja kvalitete zraka nedvojbeno potvrđuju da su sve izmjerene vrijednosti unutar propisanih graničnih vrijednosti, odnosno da ne postoji onečišćenje zraka", dodaju.

Kako stoji u priopćenju, gradonačelnik je u ime Grada sudjelovao u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš pred nadležnim Ministarstvom. "Nije imao primjedbi niti na njegovu prirodu, a niti na njegovu lokaciju, zbog čega je s navedenim činjenicama bio i morao biti upoznat", poručili su.

Iz kompostane su dodali kako svoju gospodarsku djelatnost obavljaju u za to predviđenoj zoni. "Detaljnim planom uređenja Gospodarske zone Kutjevo ta zona je određena kao gospodarska, za proizvodne i komunalno - servisne građevine te građevine koje mogu biti potencijalni izvori određenih utjecaja na okoliš, a s kojom planskom dokumentacijom je gradonačelnik Josip Budimir nesporno upoznat", napisali su.

Pozivaju gradonačelnika da javno iznese dokaze

Također, u istoj zoni, pored kompostane, nalazi se i reciklažno dvorište Grada Kutjeva. "Unatoč tome, gradonačelnik g. Josip Budimir kontinuirano i svjesno u javnom prostoru iznosi neistinite tvrdnje, uznemiruje javnost i dovodi građane u zabludu, istodobno potičući i podržavajući aktivnosti i prosvjede koji su rezultirali blokadom pristupnih prometnica, potpunom blokadom poslovanja trgovačkog društva CONTUMAX d.o.o. i izravnom štetom za zakonito poslovanje i gospodarstvo Grada Kutjeva", poručili su.

Dodaju kako zbog spomenutih neistinitih navoda njihovi radnici trpe prijeteće i uznemirujuće telefonske pozive koji im uzrokuju strah za sigurnost, a o svemu je obaviještena nadležna policijska postaja uz predočenje svih dokaza. Istaknuli su da su za svoj kompost ishodili EU certifikat gnojidbenog proizvoda, što podrazumijeva zadovoljavanje iznimno strogih uvjeta u pogledu kvalitete sirovine, tehnološkog procesa proizvodnje, sastava gotovog proizvoda te kontrole onečišćujućih tvari i mikrobiološke ispravnosti, a sve u skladu s Uredbom EU. "To sigurno ne bi bilo moguće da je postrojenje u Kutjevu spalionica otpada", poručili su.

Naglasili su kako se gradonačelnik nikada nije obratio trgovačkom društvu CONTUMAX d.o.o. po bilo kojoj osnovi. "Takav poziv trgovačko društvo sigurno ne bi ignoriralo, no o svemu je uprava društva saznala tek iz medija", zaključili su i pozvali gradonačelnika da dokaze predoči javnosti, medijima i društvu CONTUMAX d.o.o.

Gradonačelnik: 'Najbolji dokaz je smrad '

Reporter RTL Danas-a Bojan Uranjek razgovarao je s gradonačelnikom Kutjeva, Josipom Budimirom.

Iz kompostane su rekli, kada ste izašli s ovom optužbom da se ovdje zapravo ne proizvodi kompost, nego izrazili sumnju da se spaljuje i neki drugi otpad, pitaju vas i pozivaju da javno iznesete te dokaze. Kakve dokaze imate?

Pa evo, najbolji dokaz je smrad koji se već tri mjeseca širi našim gradom. Osim toga, dokaz su i slike koje smo poslali svim nadležnim institucijama, a na kojima se jasno vidi da se tu radi o raznoraznom otpadu koji definitivno nije kompost o kojemu se priča. Isto tako, dokaz su svi ovi ljudi koji već 12 dana, od 0 do 24 sata, ovdje prosvjeduju, želeći samo svjež i zdrav zrak za sebe i svoje obitelji.

U reakciji koju su nam uputili, odgovorni ljudi u kompostani tvrde da s njima uopće niste razgovarali kao gradonačelnik. Je li to točno?

Razgovarali smo još 2020. godine, kada smo jasno rekli da ne želimo ovakvu investiciju u našem gradu. Oni su zaobilaznim putevima kupili privatno zemljište, ishodili dozvole, krenuli s radom i nakon toga su krenuli problemi. Sve ono što smo i predviđali da će se dogoditi, nažalost se i dogodilo.

Kompostana se ne pridržava pravila struke, što je nadležni inspektorat utvrdio još prije dva mjeseca. Dva mjeseca se ništa nije promijenilo.

Oni nisu zaustavljeni u svojem radu i ljudi su ovdje s razlogom. Mi samo želimo čist zrak. Nismo protiv kompostane, nismo protiv ljudi koji tamo rade. Mi samo želimo zdrav i svjež zrak za sebe, svoju djecu i svoj grad. To je jedino što želimo.