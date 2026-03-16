Pobuna u hrvatskom gradu, smrad ih guši: 'Imamo dokaze da se ovdje...'

Od prošlog ponedjeljka stanovnici Kutjeva prosvjeduju zbog kompostane, i to 24 sata na dan te organiziraju dežurstva. Kompostana je počela s radom sredinom prosinca prošle godine. A građani se od tada žale na intenzivan smrad.

Podržava ih i gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir, koji je uputio prijave policiji i Državnom inspektoratu. Sumnjaju u nelegalan rad, odnosno spaljivanje otpada. Iz kompostane su bez komentara.

"Smrdi i dalje, jedino što se otpad više ne dovozi, više ne znamo što uopće smrdi, čega ima unutra. Skeptični smo zbilja, zovemo i inspektorat i sve ali niko ne dolazi. Ja ne vidim tu ni k od kompostane, nema zemlje nema ničega", rekao je Željko Krsnik iz Kutjeva, dok je Ana Marković objasnila: "Kutjevo je smješteno u dolini okruženoj planinama, tko god je dao dozvolu za to dal je bio svjestan da taj zrak kad u kotlinu uđe da ne može izać? Ono što nas čeka preko ljeta je ogroman problem, da sad smrdi da, ali mislim da će ljeto biti neizdrživo".

RTL Danas je o idućim potezima razgovarao s gradonačelnikom Kutjeva Josipom Budimirom.

"Kompostana je krenula s radom prije tri mjeseca u gradu Kutjevu, i odmah pri početku svojih aktivnosti počeo se širiti nesnosan smrad našim gradom. Mi smo odmah, još početkom 12. mjeseca, kontaktirali Državni inspektorat i Nadležno ministarstvo zaštite okoliša. No, međutim, nismo dobili nikakve rezultate i nakon toga ljudi su se počeli okupljati i počeli su organizirano prosvjedovati što traje već drugi tjedan - drugi tjedan po 24 sata, što stvarno nije malo. Pokušavamo nekako skrenuti pozornost na sebe i svoje probleme jer Kutjevo je hrvatska prijestolnica vina, svjetska prijestolnica Graševine i jednostavno ovaj nesnosan smrad koji se širi šteti cijeli našoj zajednici, poglavito našim vinarima i vinogradarima. Nadamo se da ćemo uspijeti suzbiti širenje ovog smrada", rekao je gradonačelnik Kutjeva.

"Prijave smo uputili Ministarstvu unutarnjih poslova, našoj nadležnoj policijskj upravi, ponovno Državnom inspektoratu po treći put. S obzirom da imamo dokaze da se ovdje ne radi nikakav kompost, nego da se ovdje spaljuje otpad s područja cijele naše regije i to izaziva neugodne mirise i onečišćenje zraka koje zahvaća cijeli naš prostor, našu zlatnu dolinu, koja zagađena. Nastojimo da ona ostane zlatna onakva kakva je, da proizvodi vrhunska i kvalitetna vina kao i dosad", ispričao je.

"I dalje će ljudi prosvjedovati, neće dozvoliti da se unosi ikakav otpad s područja koje nije iz grada Kutjeva i da se ovdje spaljuje i prerađuje, i da se ove nuspojave, koje se događaju, šire i zagađuju naš prostor i naše obitelji. Stoga - još jednom apeliram sve koji mogu da pomognu gradu Kutjevu, jednoj maloj sredini, jednom malom slavonskom mjestu, koje je hrvatski brend, svjetski brend i da zaustave širenje ovih neugodnih mirisa i da ova kompostana ili uskladi svoje proizvodne procese, svoje kapacitete, radne aktivnosti sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom, ili da ih se zaustavi s radom dok to ne naprave, ili trajno! Mi nismo protiv dotične tvrtke, samo smo protiv da zagađuju naš zrak i našu prirodu koja je prekrasna, naš krajolik koji je široko poznat", zaključno je rekao gradonačelnik Kutjeva.