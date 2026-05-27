FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ENGLESKO NATJECANJE /

Engleska dominacija se nastavlja: Tri od pet trofeja u Premier ligi

Engleska dominacija se nastavlja: Tri od pet trofeja u Premier ligi
×
Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Ove sezone na europski tron popeo se Crystal Palace

27.5.2026.
23:35
Hina
ANP, ANP/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Talijanska Roma osvojila je prvo izdanje 2022. godine, potom je 2023. slavio West Ham United, godinu kasnije trofej je pripao Olympiacosu, a 2025. Chelsea.

Ove sezone na europski tron popeo se Crystal Palace, čime je Konferencijska liga dobila svog petog različitog pobjednika u pet izdanja.

Zanimljivo, čak tri od pet osvajača dolaze iz engleske Premier lige, što dodatno potvrđuje dominaciju engleskih klubova u ovom natjecanju.

Pobjednici Konferencijske lige:

2022 – Roma

2023 – West Ham United

2024 – Olympiacos

2025 – Chelsea

2026 – Crystal Palace

Konferencijska LigaCrystal Palace
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike