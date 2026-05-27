Engleska dominacija se nastavlja: Tri od pet trofeja u Premier ligi

Talijanska Roma osvojila je prvo izdanje 2022. godine, potom je 2023. slavio West Ham United, godinu kasnije trofej je pripao Olympiacosu, a 2025. Chelsea.

Ove sezone na europski tron popeo se Crystal Palace, čime je Konferencijska liga dobila svog petog različitog pobjednika u pet izdanja.

Zanimljivo, čak tri od pet osvajača dolaze iz engleske Premier lige, što dodatno potvrđuje dominaciju engleskih klubova u ovom natjecanju.

Pobjednici Konferencijske lige:

2022 – Roma

2023 – West Ham United

2024 – Olympiacos

2025 – Chelsea

2026 – Crystal Palace