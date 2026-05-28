Imamo ih 4 godine, a nosilo ih je samo 140 ljudi: Hoće li ubojice poput Aleksića imati nanogvice s GPS-om?

Umjesto da su zapeli u nekoj remetinečkoj ćeliji, istražni zatvor odrađuju doma. Takva je situacija s dvojicom mlađih punoljetnika optuženih za požar u Vjesniku, koji su od kraja prošle godine u kućnom pritvoru s elektroničkim nadzorom, famoznom nanogvicom.

Ivan Orešković, odvjetnik jednog od dvojice, potvrđuje da nadzor traje i danas.

"Po meni, s pozicije branitelja, sad je već i suviše dugo ta mjera na snazi, zbog niza okolnosti o kojima se već pisalo po medijima, i zbog tog njihovog školovanja i tako dalje, a i sami postupak sada traje već nekih šest mjeseci, čekamo potvrđivanje optužnice pa ćemo vidjeti dalje", kaže Orešković.

Mjera uvedena 2022. godine

U kućnom istražnom zatvoru bili su i maloljetni napadači s Trga bana Jelačića koji su napali i ozlijedili trojicu maloljetnika koji su u Zagreb došli na Interliber.

"To je mjera koja se upravo primjenjuje u ovakvim situacijama, kad se radi o maloljetnicima, o trudnim ženama, osobama starijim od 70 godina. Vrlo je adekvatna, zapravo mu se onemogućuje izlazak iz njegovog doma", kaže Neven Antić, odvjetnik jednog od osumnjičenih za napad na Trgu.

Ali pod takvom mjerom otkad je 2022. uvedena u sustav bilo je ili još uvijek jest 60 osoba pod elektroničkim nadzorom uvjetnog otpusta, kao i 78 osoba pod elektroničkim nadzorom istražnog zatvora u domu. Dakle, samo 138 osoba u više od tri i pol godine.

Ivana Bilušić, sutkinja Visokog kaznenog suda koja je vodila edukacije o primjeni elektroničkog nadzora, kaže da je trebalo vremena da se stvar uhoda.

"Danas imamo 29 istražnih zatvorenika u domu uz elektronički nadzor, što je, evo, s obzirom na to koliko je trebalo vremena da dođe do više primjene istražnog zatvora u domu, to je dobra brojka. Brojke su sve veća otkad smo intenzivirali edukaciju i sudaca i državnih odvjetnika", tumači Bilušić.

Habijan najavljuje strože mjere

Ali danas, dakle, narukvicu ili nanogvicu imaju samo oni u istražnom zatvoru ili na uvjetnom otpustu. No, i sam je ministar Damir Habijan, govoreći prošlog tjedna u Direktu o mogućim strožim mjerama nakon što je Kristijan Aleksić ubio tinejdžera u Drnišu, spomenuo i takav nadzor.

"Periodički utvrđivati postoji li potreba da se takva osoba obvezno liječi ili smjesti u neku drugu ustanovu, kao i treba li koristiti elektronički nadzor", rekao je Habijan.

Dakle, to bi značilo da bi se osobu i nakon izdržane kazne, ako se, kao u slučaju Kristijana Aleksića, za tim pokaže potreba, ostavilo pod nadzorom.

"Moje mišljenje je da bi, kod sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, zapravo bilo puno učinkovitije koristiti upravo GPS uređaje, uz pomoć kojih bi mogli točno pratiti kretanje osuđenika kad on iziđe na slobodu, ili možda čak mu ograničiti kretanje u određena područja, ili izlaske iz određenih geografskih područja", objašnjava sutkinja Bilušić.

'Zločine je teško predvidjeti'

Sve bi ovisilo o modelu za koji se opredijelimo, jer bi za primjenu takve mjere trebalo mijenjati zakon. Ipak, odvjetnici ističu kako je zločine poput ubojstva u Drnišu teško predvidjeti.

"Ako mogu tako reći, ako nekoga prebaci, to se ne može predvidjeti i to se ne može spriječiti ovim institutom. To se može dogoditi bilo gdje. Dakle, takvi počinitelji su spremni počiniti kazneno djelo unutar zatvorske ustanove, a pogotovo ako su na slobodi sa nanogvicom na nozi", kaže odvjetnik Antić.

Druga je stvar što takva mjera ne može vječno trajati.

"Dakle, treba biti uporište za uopće nadziranje, a onda i vremenski okvir mora biti poznat, koliko dugo se može nekog nadzirati", zaključuje sutkinja Bilušić.

"Postoje druge službe koje bi trebale nadzirati njegovo ponašanje, možda obratiti malo više pažnju na takve osobe, ali baš da bi ga držali na nanogvici cijeli život, ne vidim da bi to bilo izvedivo", smatra pak odvjetnik Orešković.

Ipak, ako bi takva mjera, i da je privremena, zbilja smanjila mogućnost da monstrumi poput Aleksića iziđu na slobodu i počine novi bezumni zločin, malo tko je ne bi potpisao.