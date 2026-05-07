Dok se Vjesnik pali i 'gricka', osumnjičeni maloljetnici žale se jer im se onemogućava školovanje

Danas ponovno vatra na Vjesnikovu neboderu u Zagrebu, ali tek kao nova faza njegova rušenja. Takozvanom metodom "otvorenog plamena" počelo je uklanjanje najviših katova - 15. i 16., a sve kao priprema za početak "grickanja" bagerom od 14. prema prizemlju.

Zbog nove faze rušenja kultnog nebodera ponovno se mijenja regulacija prometa!

Ponovno iskri na vrhu Vjesnikova nebodera, ali ovog puta nema panike. Korak po korak uklonjena je metalna konstrukcija na 16. katu. Istom metodom otvorenog plamena bit će uklonjen i 15. kat. Prizor koji je iznenadio i neke Vjesnikove susjede.

"Ja mislim da napreduju, da je dobro zasada. Mislim da rade cijelodnevno i po noći vidim dizalice da se miču", kaže Ana koja tuda svaki dan prolazi. Mila misli da je ovo bolja metoda, ali na pitanje kako joj se čini, kaže:

"A strašno, kao da je neko ratno stanje. Ne znam", i dodaje da joj nije ugodno.

"Ne sviđa mi se jer sam mislila da će je obnoviti jer je to arhitektonski značajna zgrada, ali evo svelo se na rušenje i to mi se ne sviđa", smatra Martina. Od 14. kata prema prizemlju koristiti će se metoda takozvanog grickanja i bager s dosegom od 52 metra.

U kućnom su pritvoru

"Kad se završi uklanjanje 15. i 16. etape ova dizalica koja je zapravo iza nas ona će se demontirati i doći će nova dizalica od 200 tona koja će kada krene grickanje držati zavjesu sa slavonske strane kao sigurnost i kao barijera da ne bi došlo do nekog komadića ili nečeg", objasnio je Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.

S novom fazom uklanjanja Vjesnika, aktualiziralo se pitanje sudbine dvojice mladića osumnjičenih za izazivanje požara, koji su istražnom zatvoru u svom domu i onemogućeno im je daljnje obrazovanje. Njihovi odvjetnici uložili su žalbu na takvu odluku.

"Dobili smo baš upravo danas, primio sam odbijenicu po toj žalbi gdje se objašnjava da neće nikakva posebna šteta što su oni u istražnom zatvoru u domu. Nama su i škole su bile kooperativne jer su nam dali mogućnost polaganja ispita jednim ili u dva dolaska u školu, ali nam ni to nisu omogućili", kaže Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog.

Život maloljetnika ne može čekati

Reagirala je i pravobraniteljica za djecu koja ističe kako život maloljetnika ne može čekati dok traje kazneni postupak. Navodi kako je obveza osigurati im ostvarivanje svih njihovih prava. Jedini izlazak bio im je posjet liječniku.

"Ali psihički naravno da svaki mjesec sve degradiraju. Pokušavamo položiti ispit, možda će ovaj istup promijeniti. Zatvorenici dobiju mogućnost da izađu na popravak zuba, tako bi bilo najnormalnije da odu i na ispite jedan ili dva puta", dodaje Orešković. Njihova sudbina je neizvjesna, ali Vjesnikova se zna. Početkom srpnja ga na ovom mjestu više neće biti.

"Ako ne bude vremenskih neprilika vezanih za vjetar pretpostavljamo da bi za 15. i 16. etažu trebalo dva tjedna. A kada krene bager s rukom od 52 metra tada će po etaži trebati dva dana", dodaje Glavinić. Za dva tjedna će zbog radova tijekom vikenda ponovno biti zatvoren i podvožnjak na Slavonskoj pa Zagrepčane očekuje nova regulacija prometa.

Plamen je zapečatio sudbinu kultnog nebodera, a ovog puta vatra na njegovu vrhu znači početak konačnog kraja.