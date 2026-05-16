PA OVO JE HIT

Ovakvog Krunoslava Jurčića vjerojatno nikada niste vidjeli: Pogledajte show s 'klupe'

Ovakvog Krunoslava Jurčića vjerojatno nikada niste vidjeli: Pogledajte show s 'klupe'
Pyramids iza sebe ima vrlo uspješno razdoblje pod Jurčićem

16.5.2026.
8:48
Kruno Jurčić dospio je u fokus egipatskih i afričkih medija zbog burne reakcije tijekom utakmice Pyramidsa i Ceramice Cleopatra (1:1). Zbog suspenzije je susret pratio s tribine, odakle je glasno reagirao, gestikulirao i pokušavao usmjeravati momčad nakon primljenog gola, a bilo je i dosta psovki koji mi razumijemo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snimke su se proširile društvenim mrežama i prikazuju Jurčića kako u 30. minuti, nakon vodstva Ceramice, nervozno reagira na razvoj događaja i suđenje. Nakon utakmice iz kluba su imali i prigovore na VAR i odluke sudaca.

Unatoč toj epizodi, Pyramids iza sebe ima vrlo uspješno razdoblje pod Jurčićem, uključujući osvajanje egipatskog Kupa te afričke Lige prvaka i još nekoliko međunarodnih trofeja u posljednje dvije sezone. Klub se trenutno bori i za naslov prvaka Egipta, gdje je u samom vrhu ljestvice.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
