Džeko otkrio: 'Modrić me zvao odmah nakon utakmice!'

Edin Džeko u razgovoru za Jutarnji osvrnuo se na podršku koju je reprezentacija Bosne i Hercegovine imala iz Hrvatske tijekom doigravanja za Svjetsko prvenstvo, odnose u regiji te aktualne priče o mogućem dolasku u HNL.

"Bosna i Hercegovina imala je veliki broj navijača iz Hrvatske. Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već skoro 20 godina. Stalno idem u Dubrovnik i to je moja druga kuća. Znam dosta ljudi koji su navijali svim srcem za nas i čak su me, recimo, poslije utakmice s Italijom zvali Livaković, Perišić, Pongračić, Modrić... Oni su bili u Americi na prijateljskim utakmicama tada, odmah su me zvali poslije i čestitali. To je neki put za našu regiju, u kojoj se trebamo uzajamno podržavati i navijati jedni za druge. To me, prije svega, čini jako sretnim kao čovjeka i ako možemo mi, profesionalni nogometaši, na neki način pomoći na to da utječemo na ljude širom regije, da se konačno krene u pravom smjeru, mi smo tu na pravom putu."

Povezivalo ga se s Dinamom, kada je iz Željezničara otišao prema Češkoj, a zadnjih godina njegovo se ime u medijima nerijetko provlačilo oko Hajduka.

"Bilo je priče u zadnje vrijeme s Hajdukom, ali smatram da to nije bilo toliko realno. Prije par godina, kada je to bilo, imao sam ugovor s Fenerbahçeom, čak sam razgovarao dosta puta s Gattusom i Nikolom Kalinićem. U zadnje vrijeme dosta se čujem s Ivanom Rakitićem, tako da znam što se događa u Hrvatskoj, pogotovo u Hajduku. Sigurno da je to neko Hajdukovo čekanje na titulu već preveliko, nadam se da i oni mogu krenuti pravim putem i vratiti osmijeh na lica navijač", rekao je Edin Džeko.