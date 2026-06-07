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RTL DANAS U 19 SATI /

Novi CRO Demoskop: HDZ u velikom minusu, a na listu negativaca vratilo se poznato ime

Novi CRO Demoskop: HDZ u velikom minusu, a na listu negativaca vratilo se poznato ime
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine

7.6.2026.
17:02
Tajana Gvardiol
Neva Zganec/PIXSELL
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RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za lipanj. 

Unatoč najvećem mjesečnom minusu - HDZ se i dalje drži na vrhu ljestvice stranaka. Koliku prednost drži ispred SDP-a i ostatka opozicije, doznajte u 19 sati u RTL-u Danas. 

Na listi najpozitivnijih političara, predsjednik Zoran Milanović i dalje je na prvom mjestu, ispred Andreja Plenkovića na drugom i Tomislava Tomaševića na trećem mjestu.

A u top tri najnegativnija političara vratilo se jedno ime, nakon sedam mjeseci.

Glavne teme proteklog mjeseca bile su zakazivanje sustava i ubojstvo mladića u Drnišu te optužbe na račun policije, suda, odvjetništva oko krivice. Na drugom mjestu je neslavna hrvatska rekordna inflacija, dok su kriminal i pljačka u hrvatskim sportskim savezima na visokom trećem mjestu.

Cijeli CRO Demoskop ekskluzivno donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

Cro DemoskopPromocija PlusIstraživanjeStrankeZoran MilanovićAndrej Plenković
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