Novi CRO Demoskop: HDZ u velikom minusu, a na listu negativaca vratilo se poznato ime

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za lipanj.

Unatoč najvećem mjesečnom minusu - HDZ se i dalje drži na vrhu ljestvice stranaka. Koliku prednost drži ispred SDP-a i ostatka opozicije, doznajte u 19 sati u RTL-u Danas.

Na listi najpozitivnijih političara, predsjednik Zoran Milanović i dalje je na prvom mjestu, ispred Andreja Plenkovića na drugom i Tomislava Tomaševića na trećem mjestu.

A u top tri najnegativnija političara vratilo se jedno ime, nakon sedam mjeseci.

Glavne teme proteklog mjeseca bile su zakazivanje sustava i ubojstvo mladića u Drnišu te optužbe na račun policije, suda, odvjetništva oko krivice. Na drugom mjestu je neslavna hrvatska rekordna inflacija, dok su kriminal i pljačka u hrvatskim sportskim savezima na visokom trećem mjestu.

Cijeli CRO Demoskop ekskluzivno donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

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