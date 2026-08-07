Dalmaciji prijeti scenarij iz noćne more: 'Svakoga normalnoga čovjeka to bi trebalo brinuti'

Od petka devet gradova i općina sa šireg splitskog područja više neće moći odvoziti komunalni otpad na splitsko odlagalište Karepovac. Većina lokalnih samouprava do danas nije pronašla alternativno rješenje, zbog čega raste strah da bi se usred turističke sezone otpad mogao početi gomilati na ulicama.

Dok su kante danas još prazne, od sutra se komunalni otpad iz Tučepa više neće smjeti odvoziti na Karepovac.

Stanovnici i turistički djelatnici zabrinuti su zbog mogućih posljedica.

"Svakoga normalnoga čovjeka to bi trebalo brinuti. Što, da nam se dogodi kao u Napulju, da ulice budu prekrivene smećem? Neugodan miris bio bi ogroman problem", kaže Jure Tomaš Bajso iz Tučepa.

S njim se slaže i lokalna ugostiteljica.

"Po meni je ova odluka šokantna. Već se dugo znalo da bi do ovoga moglo doći, pogotovo usred turističke sezone, kada se na ovom području gotovo sve temelji na turizmu", upozorava Ivana Sertić.

Tučepi ljeti prikupe 13 tona otpada dnevno

Načelnik Općine Tučepi Ante Čobrnić kaže da su i danas vođeni intenzivni razgovori u potrazi za rješenjem, ali bez uspjeha.

Samo u Tučepima tijekom ljeta svakoga se dana prikupi oko 13 tona komunalnog otpada.

"Mi smo još 2015. dobili presudu Trgovačkog suda u Splitu koja je ovršna, ali smo nastavili s odlaganjem otpada. Dakle, postoji i pravni aspekt cijele priče. Nama se ne može jednostrano zatvoriti Karepovac bez ikakvih pravnih implikacija za Split – financijskih i drugih", rekao je Čobrnić.

Osam jedinica lokalne samouprave i dalje nema rješenje

Pred kamere nisu željeli stati načelnici ostalih pogođenih općina, no činjenica je da alternativno rješenje i dalje nemaju Omiš, Dugi Rat, Zadvarje, Šestanovac, Baška Voda, Brela, Podgora, Tučepi.

Te jedinice lokalne samouprave još ne znaju gdje će od petka odvoziti komunalni otpad.

Traže uključivanje države

Još početkom tjedna iz pogođenih općina najavljivali su mogućnost tužbe protiv Grada Splita, no sada smatraju da se u rješavanje problema mora uključiti država.

"Apsolutno očekujem da se država uključi. Ne želim govoriti da smo važniji od drugih, ali bilo bi doista šokantno da se ovakva situacija dogodi usred turističke sezone", poručio je načelnik Tučepa.

Za razliku od ostalih, Grad Kaštela na vrijeme je pronašao rješenje.

Iz Grada su priopćili kako će se komunalni otpad s područja Kaštela zbrinjavati na više lokacija u Hrvatskoj, za što su već postignuti svi potrebni dogovori.

Poručuju da građani zatvaranje Karepovca neće osjetiti jer će se odvoz otpada nastaviti redovito i bez prekida, a cijena odvoza neće se povećavati.

Dugoročno rješenje problema trebalo bi biti otvaranje županijskog Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.

No, prema trenutačnim planovima, Centar bi s radom trebao početi tek 2028. godine, što znači da će pogođeni gradovi i općine do tada morati pronaći druga rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada.