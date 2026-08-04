Split zatvara vrata Karepovca: Devet gradova i općina ostaje bez rješenja

Devet općina i gradova na širem splitskom području, koji su godinama odvozili otpad na splitsko odlagalište Karepovac, zasad nemaju rješenje kamo će s otpadom. Moraju ga pronaći do petka, do kada im je Grad Split dao rok da se snađu, a sastanci o tom problemu održani su i danas.

Nakon isteka roka kamioni s miješanim komunalnim otpadom iz Omiša, Dugog Rata i još sedam gradova i općina više neće moći na Karepovac. Građani su zabrinuti.

"Ne znam što bih rekla, osim da mi to nije normalno, kao što je malo toga normalno u našoj zemlji. Zatečena sam, nisam za to znala. Svakako je grozno", rekla je Đurđica iz Omiša.

Stipe iz Dugog Rata smatra da se rješenje ipak mora pronaći. "Netko se mora pobrinuti za to. Sve se može dogovoriti", rekao je.

Prijete tužbom

Čelnici pogođenih gradova i općina tvrde da je odluka Grada Splita o raskidu ugovora o korištenju Karepovca stigla u najgorem mogućem trenutku, usred turističke sezone, kada količine otpada znatno rastu. Alternativno rješenje još nemaju.

"Na ovaj način nama se oduzima život. Mi ćemo tražiti svoja prava na sve načine koje možemo jer imamo zakonska prava i dokumente koji kažu da nam se ne može zabraniti Karepovac dok se ne zatvori u potpunosti", rekao je gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.

Slična je situacija i u Dugom Ratu. Razgovori su održani i danas, ali dogovor još nije postignut.

"Imat ćemo svi problema. Mi, konkretno Peovica Omiš, odlažemo 6000 tona otpada na Karepovac. Ne bi bilo dobro da se tih 6000 tona nađe na ulici", upozorio je načelnik Općine Dugi Rat Tonči Bauk.

Močić je dodao da su čelnici pogođenih jedinica lokalne samouprave usuglasili zajednički stav.

"Čuo sam se s kolegama iz Baške Vode, još ćemo razgovarati sa svima. Imamo zajednički stav, idemo tužbom i branimo svoja prava jer smo dovedeni u nemoguću situaciju", rekao je.

Karepovac gotovo pun

Iz Grada Splita zasad nisu odgovorili na najavu moguće tužbe. Iz splitske Čistoće poručuju da je Karepovac gotovo pun te da se preostali kapaciteti moraju sačuvati za potrebe Splita do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Samo tijekom turističke sezone na odlagalištu završi više od 5500 tona komunalnog otpada.

Direktor Čistoće Split Vlado Pehar apelirao je na građane da smanje količine otpada koje završavaju na Karepovcu.

"Pokušao bih apelirati na građane da koriste odvojene spremnike, odvajaju reciklabilni otpad i glomazni otpad odlažu u reciklažna dvorišta jer te količine stvaraju velik pritisak na samo odlagalište", rekao je.

Do isteka roka ostalo je svega nekoliko dana, a rješenja još nema.