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NEVJEROJATNA AKCIJA /

Životno ugrožena strankinja: Helikopterom prevezena iz Dubrovnika u Split, pa u Zagreb

Životno ugrožena strankinja: Helikopterom prevezena iz Dubrovnika u Split, pa u Zagreb
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Foto: MORH/Ilustracija

Članovi posade helikoptera poručili su kako svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost jer je svaka minuta u spašavanju života ključna

4.8.2026.
13:16
Hina
MORH/Ilustracija
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Vojni piloti noćas su helikopterom Mi -171Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli životno ugroženu stranu državljanku i medicinski tim Opće bolnice Dubrovnik u KBC Split, a potom iz Splita u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu radi nastavka hitnog liječenja, priopćeno je u utorak iz MORH-a. 

Prijevoz pacijentice radi nastavka hitnog bolničkog liječenja organiziran je na zahtjev zdravstvenog sustava, pri čemu je posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u noćnim uvjetima izvršila brz i siguran transport između triju zdravstvenih ustanova na obali i u unutrašnjosti, stoji u priopćenju.

Iz Ministarstva obrane ističu kako su pripadnici HRZ-a i u ovoj zahtjevnoj akciji pokazali visoku razinu spremnosti, stručnosti i profesionalne osposobljenosti za provedbu hitnih medicinskih letova.

Članovi posade helikoptera poručili su kako svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost jer je svaka minuta u spašavanju života ključna, naglasivši kako su pripadnici zrakoplovstva u svakom trenutku spremni pružiti potporu građanima i zdravstvenom sustavu kada je to najpotrebnije.

Vojni PilotiHrvatsko Ratno ZrakolovstvoDubrovnikSplitZagrebBolnica
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