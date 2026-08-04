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GLAZBENI MARATON /

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana
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Foto: Press

Vodice će u manje od deset dana ugostiti Senidah, Voyagea, Jalu Brata i Bubu Corellija, Severinu te Gršu

4.8.2026.
14:03
Hot.hr
Press
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Vodice se pripremaju za glazbeni vrhunac sezone. U manje od deset dana, jedna od najpopularnijih ljetnih destinacija na Jadranu ugostit će čak pet vodećih regionalnih glazbenih zvijezda. Senidah, Voyage, Jala Brat i Buba Corelli, Severina te Grše dio su ekskluzivnog programa “Big Five”, koji će u prvoj polovici kolovoza na pozornicu kluba La Playa dovesti izvođače koji dominiraju top-ljestvicama i rasprodaju najveće koncertne prostore.

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana
Foto: Press

Glazbeni maraton u četvrtak, 6. kolovoza, otvara Senidah. Jedna od najtraženijih regionalnih umjetnica u Vodice donosi prepoznatljivi zvuk i niz velikih hitova poput “Led i vatra”, “Mišići”, “Delija” i “Level”.

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana
Foto: Press

Atmosfera se nastavlja zagrijavati već u subotu, 8. kolovoza, kada na pozornicu stupa Voyage, predvodnik novog glazbenog vala čije pjesme redovito bilježe višemilijunske preglede na digitalnim platformama. Publiku očekuje energičan nastup prožet njegovim najpopularnijim pjesmama “Balkan”, “La La La”, “Bella Hadid” i drugima.

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana
Foto: Press

Zbog nezapamćenog interesa i rekordnog odaziva publike s početka sezone, u ponedjeljak, 10. kolovoza, u Vodice se vraćaju Jala Brat i Buba Corelli. Regionalne trap ikone, čiji hitovi poput “Bass & Rave”, “Topovska” i “Godzilla” trenutačno vladaju domaćom Billboard ljestvicom, ponovno će nastupiti na open-air pozornici La Playe.

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana
Foto: Press

Sredina tjedna rezervirana je za jednu od najvećih glazbenih zvijezda regije. U srijedu, 12. kolovoza, u Vodice stiže Severina, koja nakon prošlogodišnjeg spektakularnog koncerta na istoj pozornici najavljuje još jednu večer za pamćenje. Uz dobro poznate hitove, Severina donosi i nove pjesme, među kojima se već istaknuo singl “Nisam kriva ja”, koji u kratkom roku broji stotine tisuća pregleda.

Vodice postaju središte regionalne scene: Pet zvijezda u manje od deset dana
Foto: Press

Program “Big Five” u subotu, 15. kolovoza, zaključit će popularni triljski reper Grše. Višestruki rekorder domaće Billboard ljestvice u Vodice stiže na valu uspjeha triju novih singlova - “Rio”, “Lollipop” i “Bella” te najavljuje još snažniji i energičniji nastup u odnosu na prošlu godinu.

Ulaznice za sve koncerte u sklopu programa “Big Five” dostupne su putem sustava Adriaticket, a zbog iznimno velikog interesa organizatori savjetuju pravovremenu kupnju.

SeverinaGršeJala Brat, Buba CorelliGršeSenidahVodice
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