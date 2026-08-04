Preminula Matea Milić (44), producentica Animafesta Zagreb

Producentica Animafesta Zagreb i članica produkcijske kuće Hulahop Matea Milić preminula je u 45. godini života nakon teške bolesti, izvijestili su u utorak iz Hulahopa.

Matea Milić diplomirala je povijest umjetnosti i slovački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Produkcijskoj kući Hulahop pridružila se 2012. godine kao voditeljica ureda, a od 2015. bila je producentica Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Tijekom rada na Animafestu sudjelovala je u organizaciji i razvoju festivala, koordinirala produkciju, surađivala s domaćim i međunarodnim partnerima te razvijala profesionalni program Animafest PRO. Bila je i voditeljica projekta “Rise & Shine”, pitching laboratorija za razvoj animiranih projekata mladih autora, te koordinatorica međunarodne mreže festivala animacije “Animation Festival Network” (AFN) od osnutka 2020.

Kao članica Hrvatske udruge producenata predstavljala je udrugu u inicijativi “CEE Animation”, a svojim je radom sudjelovala i u brojnim međunarodnim selekcijskim komisijama i festivalskim žirijima.

Iz Hulahopa ističu da je Milić ostavila dubok trag u hrvatskoj i međunarodnoj zajednici animiranog filma.

"Mi u Hulahopu pamtit ćemo je po profesionalnosti, pouzdanosti, predanosti i toplini kojom je gradila prijateljstva te po velikom doprinosu Animafestu Zagreb i svima nama koji smo imali privilegiju s njom raditi. Svojom vedrom naravi, uvijek spremna pomoći kolegama, Matea je bila omiljena u našem uredu i neizmjerno će nam nedostajati. U ime Hulahopa izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima", napisali su.

Posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak, 10. kolovoza u 12 sati u Velikoj dvorani Krematorija na Mirogoju.