Oglasila se i Općina Sveti Križ Začretje povodom smrti muškarca i dvoje djece

Općina Sveti Križ Začretje proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti povodom tragičnog događaja u kojem su u subotu u obiteljskoj kući smrtno stradali 46-godišnji muškarac i dvoje maloljetne djece.

Odluku je donio općinski načelnik Marko Kos. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Sveti Križ Začretje i ostalim zgradama kojima je Općina osnivač, a neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost pozvane su da svoje poslovanje primjereno prilagode obilježavanju Dana žalosti.

U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.