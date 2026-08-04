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DONESENA ODLUKA /

Oglasila se i Općina Sveti Križ Začretje povodom smrti muškarca i dvoje djece

Oglasila se i Općina Sveti Križ Začretje povodom smrti muškarca i dvoje djece
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Odluku je donio općinski načelnik Marko Kos

4.8.2026.
15:28
Hina
Marko Prpic/PIXSELL
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Općina Sveti Križ Začretje proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti povodom tragičnog događaja u kojem su u subotu u obiteljskoj kući smrtno stradali 46-godišnji muškarac i dvoje maloljetne djece.

Odluku je donio općinski načelnik Marko Kos. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Sveti Križ Začretje i ostalim zgradama kojima je Općina osnivač, a neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost pozvane su da svoje poslovanje primjereno prilagode obilježavanju Dana žalosti.

U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.

Sveti Kriz ZacretjeDan žalostiPoginuliSmrt Djece
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