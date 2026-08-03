Cure novi detalji filicida u Zagorju: Majka prijavila da je suprug prati i uznemirava

Novi mučni detalji obiteljske tragedije u Zagorju u kojoj su smrtno stradali otac i dvoje djece. Roditelji su bili u procesu razvoda, a majka stradale djece zabočkom je Zavodu za socijalni rad prijavila da ju suprug uznemirava. Ministar rada Alen Ružić jučer je tvrdio drukčije. Dok se čeka službena potvrda kako je u Zagorju došlo do smrti oca i dvoje djece, na vidjelo izlazi mogući motiv ovog mučnog zločina. Je li policija u ovom slučaju imala ranija postupanja, ministar Davor Božinović kaže:

"Postoje tragedije nad kojima čovjek jednostavno zanijemi. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje, onda bi reagirala". Majku stradale djece jutros su posjetile stručne radnice Zavoda za socijalni rad i ponudile joj svu potrebnu pomoć. Iz Zavoda su ponovili da obitelj nije bila u tretmanu zbog nasilja u obitelji ili drugog neprihvatljivog ponašanja. Pa iako je ministar Alen Ružić jučer kazao...

"Obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi". U posjedu smo dokumenta koji pokazuje da je majci 30. srpnja bilo zakazano obvezno savjetovanje prije razvoda. Iz Zavoda o tome kažu.

Prijavila da je suprug uznemirava

"Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je Hrvatski zavod za socijalni rad danas obavijestio nadležno ministarstvo", rekli su iz Centra za socijalnu skrb. Doznajemo i da je njihovu područnom uredu u Zaboku tada prijavila da je suprug uznemirava i prati svaki njen korak preko kamera. On je obvezno savjetovanje imao zakazano 31. srpnja. A samo dan poslije - kako se neslužbeno sumnja - život je oduzeo djeci i sebi.

"Mislim da bi se ovakvi slučajevi mogli barem pokušati prevenirati na način da se uvedu mjere, prvenstveno prisilna kontrola u Kazneni zakon kao i obvezna edukacija stručnjaka iz područja socijalne skrbi, policije i pravosuđa kako bi znali prepoznati znakove prisilne kontrole koja je red flag za femicid, a posljedično evo i filicid", objasnila je odvjetnica Una Zečević Šeparović.

Tugu i žaljenje izrazio je i Ured pravobraniteljice za djecu. Potrebno je, ističu, preispitati gdje sustav posustaje u zaštiti djece od nasilja.

Smrt djeteta najveći gubitak zajednice

"Smrt djeteta najveći je gubitak zajednice, a njena najveća odgovornost nije samo odgovoriti na pitanje što se dogodilo, nego i učiniti da se ovakve tragedije nikada više ne ponove", stoji u priopćenju iz ureda pravobraniteljice.

Tijela su pronađena u subotu ujutro nakon dojave o požaru, a iz policije su objavili da je vatra podmetnuta u nekoliko prostorija.

"Prvo se mora dogoditi obdukcija koja je mislim zakazana za sutra i onda će policija i DORH o tome izvijestiti javnost sa svim aspektima ove strašne tragedije", rekao je Božinović. Do tada se nastavlja istraga kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo tog kobnog jutra.