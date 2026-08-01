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TROJE MRTVIH /

Otac na mrežama najavio crni scenarij? O užasu u Sv. Križu Začretju oglasila se policija

Otac na mrežama najavio crni scenarij? O užasu u Sv. Križu Začretju oglasila se policija
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Objavu su zbog uznemirujućeg sadržaja prenijeli djelomično i cenzurirano, navodi kako je godinama radio u inozemstvu kako bi osigurao bolji život obitelji

1.8.2026.
14:36
Tajana Gvardiol
Marko Prpic/PIXSELL
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Nakon stravične tragedije u Zagorju oglasila se PU krapinsko zagorska. Zaprimili su dojavu u 7.24 sata o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje.

U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela tri osobe, a uzrok požara i uzrok smrti utvrdit će se očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba.

Općinski načelnik Marko Kos rekao je medijama da umjesto da ih je probudila sirena koja tuli u 12 sati probudila ih je tragedija koja je potresla cijeli kraj. 

"Na žalost prva informacija je da su smrtno stradale dvije maloljetne osobe i otac. Ovo je tragedija za cijeli kraj. Čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti Dan žalosti", rekao je. 

Uznemirujući sadržaj poruka

ŽDO u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronalaska tri mrtve osobe u djelomično izgorenoj kući. Tijekom očevida izuzimaju se tragovi i svi dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon završetka očevida, tijela će biti prevezena na obdukciju, rekla je zamjenica državnog odvjetnika medijima.

U međuvremenu su se na društvenim mrežama pojavile objave za koje se tvrdi da ih je ranije napisao otac obitelji. Zagorje International u posjedu je screenshota Facebook objava u kojima otac opisuje osjećaj da mu je život obilježen lažima i razočaranjem zbog navodne partneričine nevjere.

Objavu su zbog uznemirujućeg sadržaja prenijeli djelomično i cenzurirano, navodi kako je godinama radio u inozemstvu kako bi osigurao bolji život obitelji.

U završnom dijelu objave autor iznosi uznemirujuće razmišljanje o slučajevima u kojima muškarci ubiju partnerice. Piše da je žena, prema njegovu mišljenju, od muškarca "napravila monstruma", ali dodaje da ubojstvo nije rješenje, već da bi, kako navodi, "prava kazna bila ostaviti je da živi s posljedicama svojih postupaka".

Sveti Kriz ZacretjePožarPogibeljTragedija
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