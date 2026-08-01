Dalj se poklonio poginulim braniteljima: Božinović poslao snažnu poruku mladima

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim braniteljima ispred Postaje granične policije Dalj u subotu je na tom mjestu na osječkom području obilježena 35. godišnjica stradavanja 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite.

Komemorativni program počeo je paljenjem svijeća kod spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata Aljmaš, nakon čega je spušten vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. šlepovima prevezeni vodenim putem iz Aljmaša.

Upriličen je i mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do Postaje granične policije Dalj gdje je održan komemorativni program kojem su nazočili potpredsjednici Vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božičević i obrane Ivan Anušić.

Božinović: Ovdje su položeni temelji hrvatske države

"Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i pokazivat ćemo iz godine u godinu, doći i pokloniti se na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi za državu u kojoj živimo, koja je naša, koja je neovisna, koja je slobodna", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Kazao je i da je agresor htio Hrvatima oduzeti pravo na vlastitu državu. "I već ovdje na krajnjem istoku Hrvatske tih dana je postalo jasno da im to neće poći za rukom, da smo spremni žrtvovati sve kako bi imali svoju državu", rekao je.

Međutim, naglasio je, ono što je pogotovo za mlade generacije bitno, to je da znaju da su ovdje položeni temelji hrvatske države, države u kojoj žive, države u kojoj se školuju, države u kojoj se će imati i stvarati vlastite obitelji, školovati se, zaposliti se.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da se danas prisjećamo herojske borbe onih dečki koji su poginuli i koji su se odbili predati.

Anušić: Branitelji su bili slabo naoružani i malobrojni

"Sjećamo se doslovno slabo naoružanih i malobrojnih policajaca i pripadnika Hrvatske vojske i Civilne zaštite koji su stradali ovdje, u ovoj zgradi. Koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome", kazao je Anušić te dodao da pripadnici bivše JNA i paravojnih srpskih postrojbi, nakon razaranja zgrade policije, "nisu poštedjeli nikoga".

Vijence podno spomen obilježja položile su i svijeće upalili obitelji i rodbina ubijenih, zajedničko izaslanstvo ministarstava unutarnjih poslova, obrane i hrvatskih branitelja predvođeno potpredsjednicima Vlade Davorom Božinovićem i Ivanom Anušićem, predstavnici Osječko- baranjske županije na čelu s županicom Natašom Tramišak, Grada Osijeka, Općine Erdut, braniteljskih i stradalničkih udruga i druga.

Napad u kojem je poginulo 39 branitelja

Molitvu je molio Ilija Jakovljević, generalni vikar Vojnog ordinarijata.

Napad na šire područje Dalja i Erduta te prodor u Dalj izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju pa je borba trajala dok ispaljeni tenkovski projektil nije pogodio policijsku postaju i potpuno je uništio.

Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od kojih 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri pripadnika Civilne zaštite, koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalja i Erduta.

I ove je godine održana Memorijalna utrka Dalj '91. na kojoj su sudjelovali policijski službenici, vojnici i civilna zaštita, a koji su trčeći nosili zastave s likovima ubijenih hrvatskih branitelja.