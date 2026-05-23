USRED SVEČANOG KONCERTA /

Šok na velikoj proslavi ZNG-a: Nepoznati muškarac utrčao na pozornicu, zaštitari odmah reagirali

Šok na velikoj proslavi ZNG-a: Nepoznati muškarac utrčao na pozornicu, zaštitari odmah reagirali
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U jednom je trenutku svečano obilježavanje nakratko prekinuto zbog incidenta. Nepoznati muškarac otrčao je na pozornicu i prekinuo koncert

23.5.2026.
22:17
danas.hr
Sandra Simunovic/PIXSELL
Na zagrebačkim fontanama velikim koncertom obilježena je 35. obljetnica postrojavanja Zbora narodne garde. 

Povijesno postrojavanje održano je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici te se smatra službenim početkom stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske, koje su u tadašnjim teškim okolnostima stale u obranu hrvatske neovisnosti od velikosrpske agresije.

Program pod nazivom "35 godina domovini vjerni" započeo je polaganjem vijenaca i svijeća kod Spomenika domovini te kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Obilježavanju je prisustvovao premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid

Incident na pozornici

U jednom je trenutku svečano obilježavanje nakratko prekinuto zbog incidenta. Nepoznati muškarac otrčao je na pozornicu i prekinuo koncert.

Zaštitari su brzo intervenirali i maknuli muškarca s pozornice. Nije poznato tko je muškarac, kao ni njegov motiv prekidanja programa. 

Zbor Narodne GardeObljetnicaZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
