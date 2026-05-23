Šok na velikoj proslavi ZNG-a: Nepoznati muškarac utrčao na pozornicu, zaštitari odmah reagirali

Na zagrebačkim fontanama velikim koncertom obilježena je 35. obljetnica postrojavanja Zbora narodne garde.

Povijesno postrojavanje održano je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici te se smatra službenim početkom stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske, koje su u tadašnjim teškim okolnostima stale u obranu hrvatske neovisnosti od velikosrpske agresije.

Program pod nazivom "35 godina domovini vjerni" započeo je polaganjem vijenaca i svijeća kod Spomenika domovini te kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Obilježavanju je prisustvovao premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid.

Incident na pozornici

U jednom je trenutku svečano obilježavanje nakratko prekinuto zbog incidenta. Nepoznati muškarac otrčao je na pozornicu i prekinuo koncert.

Zaštitari su brzo intervenirali i maknuli muškarca s pozornice. Nije poznato tko je muškarac, kao ni njegov motiv prekidanja programa.

