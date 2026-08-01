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FIFA povukla kontroverzni plan, UEFA slavila: 'Ovo je pobjeda za cijeli nogomet“

FIFA povukla kontroverzni plan, UEFA slavila: 'Ovo je pobjeda za cijeli nogomet“
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Foto: Profimedia

UEFA, čijih je 55 članica ranije ovog tjedna jednoglasno odbacilo taj prijedlog, ocijenila je FIFA-ino povlačenje "pobjedom za cijeli nogomet"

1.8.2026.
16:01
Hina
Profimedia
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Europsko nogometna federacija UEFA u subotu je pozdravila odluku FIFA-e da odustane od planova za prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu te je poručilo da će surađivati ​​s partnerima i dionicima kako bi osiguralo da se takvi potezi u budućnosti ne mogu provesti ubrzanim postupkom bez prethodnog savjetovanja.

"UEFA pozdravlja odluku FIFA-e da povuče plan o prodaji udjela u svojim natjecanjima – uključujući Svjetsko prvenstvo – u privatne ruke", navodi se u priopćenju te organizacije.

"U nadolazećim danima i tjednima UEFA će surađivati ​​sa svojim savezima i blisko surađivati ​​s drugim konfederacijama kako bi analizirala kako je do toga došlo i osmislila plan kojim bi se osiguralo da se takva situacija više ne ponovi."

UEFA, čijih je 55 članica ranije ovog tjedna jednoglasno odbacilo taj prijedlog, ocijenila je FIFA-ino povlačenje "pobjedom za cijeli nogomet", dodavši pritom da da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino "izgubio povjerenje" Europske nogometne federacije i "mnogih drugih članova nogometne obitelji".

"Trenutačno vodstvo FIFA-e izgubilo je ne samo povjerenje UEFA-e, već i povjerenje mnogih drugih članova nogometne obitelji", navodi se u priopćenju UEFA-e.

"UEFA zahvaljuje svim navijačima, ligama, klubovima, igračima, pojedincima, savezima i konfederacijama koji su se usprotivili tom planu, kao i brojnim premijerima, šefovima država i komentatorima koji su predsjedniku FIFA-e pokazali da nogomet nije na prodaju", stoji u priopćenju.

"Ne možemo ovako nastaviti, uz tajnovite poteze povučene nevjerojatnom brzinom, a koje orkestriraju bezlični pojedinci čiji je interes za sport upitan. Moramo identificirati odgovorne i pozvati ih na odgovornost", stoji u priopćenju UEFA-e kojom se pozdravlja povlačenje plana što ga je Infantino najavio samo nekoliko sati ranije.

Ove oštre kritike dolaze u trenutku kada su izbori za predsjednika FIFA-e zakazani za ožujak 2027., a Gianni Infantino je zasad jedini kandidat koji je istaknuo namjeru da naslijedi samoga sebe.

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