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Snimka otkrila prve trenutke požara kod Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost?'

Snimka otkrila prve trenutke požara kod Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost?'
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Foto: Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193

Opožarena površina zasad nije procijenjena

1.8.2026.
16:32
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193
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Požar trave i niskog raslinja izbio je u petak navečer na području naselja Drage kod Pakoštana. Dojavu je Županijski vatrogasni operativni centar Zadarske županije zaprimio u 21 sat.

U gašenju su sudjelovala 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru te DVD-ova Drage, Sveti Filip i Jakov i Polača, kao i Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Požar je lokaliziran u 22.05 sati, a vatrogasci su tijekom noći nastavili sanirati požarište. Opožarena površina zasad nije procijenjena.

Objavljena snimka početka požara

Facebook stranica Vatrogasci-193 objavila je snimku početka požara na Vidikovcu Čelinka.

"Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokud ide ljudska glupost?", napisali su administratori stranice uz snimku.

PožarPakoštaneVatrogasciSnimka
komentara
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