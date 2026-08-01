Snimka otkrila prve trenutke požara kod Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost?'

Požar trave i niskog raslinja izbio je u petak navečer na području naselja Drage kod Pakoštana. Dojavu je Županijski vatrogasni operativni centar Zadarske županije zaprimio u 21 sat.

U gašenju su sudjelovala 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru te DVD-ova Drage, Sveti Filip i Jakov i Polača, kao i Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Požar je lokaliziran u 22.05 sati, a vatrogasci su tijekom noći nastavili sanirati požarište. Opožarena površina zasad nije procijenjena.

Objavljena snimka početka požara

Facebook stranica Vatrogasci-193 objavila je snimku početka požara na Vidikovcu Čelinka.

"Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokud ide ljudska glupost?", napisali su administratori stranice uz snimku.