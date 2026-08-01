Paklene vrućine u susjedstvu, izdan alarm trećeg stupnja: Evo što čeka Hrvatsku

Za veće talijanske gradove, od sjevera do krajnjeg juga poluotoka za ponedjeljak je izdan crveni meteoalarm zbog najave novoga toplinskog vala koji pogađa Europu, objavilo je u subotu ministarstvo zdravstva.

Od ukupno 27 većih gradova, u ponedjeljak samo dva - Reggio di Calabria na krajnjem jugu zemlje i Messina na Siciliji - nisu u kategoriji crvenog meteoalarma ili treće najviše razine.

Maksimalne očekivane temperature u Napulju bi mogle dosegnuti do 39 °C, 38 °C u Firenci i Palermu te 37 °C u Rimu. Na sjeveru zemlje za gradove Torino, Trst i Veneciju predviđa se 36°C.

Što znači stupanj 3?

Nakon što je početkom prošlog tjedna pogodio zapadnu Europu, novi toplinski val od petka je zahvatio i njezin središnji dio. U srednjoj Europi bi u narednim danima temperature mogle dosezati i do 41 °C.

Od subote je 19 većih talijanskih gradova dobilo upozorenje o toplinskom valu 3. stupnja - to su Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenca, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Rim, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napulj, Pescara, Venecija i Verona. Catania, Genova, Palermo i Trst na popis će biti dodani u nedjelju, a Ancona i Bari u ponedjeljak.

Stupanj 3 odgovara "izvanrednoj situaciji toplinskog vala koja bi mogla imati štetan učinak i na zdravlje zdravih i aktivnih ljudi, a ne samo na rizične skupine poput starijih osoba, vrlo male djece i osoba s kroničnim bolestima", stoji u objašnjenju ministarstva zdravstva.

Alarmi i u Hrvatskoj

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za ponedjeljak je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku.

U crvenoj boji, koja označava izuzetno opasno vrijeme, nalaze se zagrebačka i riječka regija, obje zbog iznimno visoke temperature, odnosno toplinskog vala.

Foto: dhmz

Za ostatak zemlje vrijedi narančasto upozorenje (opasno vrijeme).