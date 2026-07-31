Upozorenje na smrtonosnu opasnost: 'El Niño dolijeva ulje na vatru planeta koji gori!'

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog razvoja vremenskog fenomena El Niño.

"El Niño nije više samo pred našim vratima – već je ušao u kuću i pojačava grijanje. A ovo je tek zagrijavanje. El Niño jača i dolijeva ulje na vatru planeta koji već gori pod kupolama ekstremnih vrućina, apokaliptičnim šumskim požarima i rekordno toplim morima", rekao je Guterres u petak u New Yorku.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) priopćila je da će El Niño, u kombinaciji s već povišenim temperaturama oceana i drugim klimatskim pojavama u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce u drugoj polovici godine. Očekuje se da će anomalije dosegnuti vrhunac u studenome, navodi WMO.

"Ako ne djelujemo kako bismo zaštitili ljude i uklonili temeljni uzrok ove krize, opasnosti će postati još smrtonosnije. Zagrijavanje je završilo. Ne možemo si priuštiti čekanje glavnog događaja", rekao je Guterres.

Također je kritizirao djelomičnu šutnju o temeljnim uzrocima klimatske krize.

"Fosilna goriva raspiruju ovu krizu. Širenje njihove uporabe mora prestati. Više ugljena, nafte i plina vodit će prema još opasnijoj budućnosti", poručio je.

Što je El Niño?

El Niño prirodna je klimatska pojava koja se javlja svake dvije do sedam godina. Obuhvaća zagrijavanje površinskih temperatura u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana uz ekvator, pri čemu mijenja obrasce vjetrova i oceanskih struja. Njegovi izravni učinci u Europi su umjereni, ali postaju izraženiji južnije.

Prema najnovijim klimatskim modelima, El Niño će 2026. godine s vrlo velikom vjerojatnošću donijeti temperature više od prosjeka na gotovo svim kontinentima, priopćio je WMO.

Količina oborina iznad prosjeka očekuje se na području šireg Roga Afrike, u dijelovima središnje Azije, južne Europe, zapadne Sjeverne Amerike i jugoistočne Južne Amerike.

Nasuprot tomu, sušniji uvjeti od prosjeka prognoziraju se za Indijski potkontinent, južnu i istočnu Australiju, južni dio Srednje Amerike i dijelove Kariba, sjeverozapad Južne Amerike te sjever Europe.

WMO planira objaviti sljedeću procjenu jačine El Niña početkom rujna.