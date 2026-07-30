Pogledajte gdje bi temperature idući tjedan mogle ići i preko 40 Celzija

TEŠKE VRUĆINE /

Stigao je. Četvrti toplinski val ovoga ljeta zapljusnuo je zemlju, u idućim danima donijet će temperature i preko 40 stupnjeva. Danas je rekorder bio Knin s 38 stupnjeva.

Jučer vas je Direkt već upozorio što takve temperature znače za tijelo, čuli ste upozorenja liječnika da izbjegavate izlaske van između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine, najbolje vode. Ako ste negdje na obali, veće su vam mogućnosti za osvježenje, ali znajte da se i temperature mora ponegdje penju i preko 27 stupnjeva.

I noći će biti sve toplije, a do kad će sve to trajati pitali smo RTL-ovog meteorologa Doriana Ribarića.

"Ova će vrućina potrajati do daljnjeg, dakle barem do kraja idućeg tjedna, uz ove iznimno visoke dnevne temperature, iznad 36, 37 Celzija, lokalno na istoku zemlje i osobito u dalmatinskoj Zagori i do 40, a može se i prebaciti koja 40-ica u unutrašnjosti Dalmacije. Što se tiče ovog toplinskog vala, on je ipak malo drukčiji od onih prošlih. Naime, zračna masa koja stiže iz Sjeverna Afrike je znatno suša od onih prethodnih, imamo manje vlage u zraku i onda će ipak izostati ta izražena sparina sredinom dana", poručio je.