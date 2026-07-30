Tucaković kod Mojmire: 'Toplinski valovi stvaraju sasvim druge vrste požara'

Toplinskom valu se ne vesele u Francuskoj, jer bi vrućina mogla zakomplicirati situaciju s požarima. Koja je nakon tjedana dana konačno pod kontrolom. Vatra je progutala 42 tisuća hektara kod Boreauxa - to je površina recimo kao otok Krk.

Golemi požar dogodio se kao posljedica velike suše nakon toplinskih valova, a temperature od plus 42 stigle su im ponovno u srijedu. Na terenu je 2500 vatrogasaca i 1500 vojnika, a pomažu i obični građani.

"Jako je loše. To se ne može opisati. Osjećam knedlu u grlu i naviru mi suze", kaže Augustin Ague iz Španjolske.

"Ja sam slastičar, među nama ima i medicinskih sestara, ali nismo vatrogasci. Imamo samo kante i vlastite ruke, no dajemo sve od sebe", kaže volonter u Francuskoj, Jonathan Segalas-Talous.

Francuskim vatrogascima već 6. dan pomažu i hrvatski kolege. O požarima u Europi i Hrvatskoj, ali i opasnostima toplinskog vala, u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić govorio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Dobar večer, dobrodošli u Direkt.

Dobra večer, hvala na pozivu i prije svega veliki pozdrav svim vatrogaskinjama i vatrogascima, ali i našim pilotima i posadama kanadera koji su u Francuskoj i pomažu kolegama u republici Francuskoj.

Pozdrav svima njima i od mene. Za početak, objasnite nam, zbog čega je ove požare u Francuskoj i Španjolskoj toliko teško ugasiti?

Ovo su sigurno jedni od najvećih požara koji se događaju u Europi. Možemo reći da će ovo sigurno biti jedna od težih sezona na području cijele Europe. Znači, ne samo ovi požari koji su se dogodili na području Španjolske i Francuske.

Tijekom dana izbilo je nešto požara i na području Turske i Grčke, dakle, vidimo da se taj toplinski val širi i da sigurno kao takav, uslijed visoke temperature, uslijed vjetrova koji se javljaju i dehidracije samih biljaka, dolazi do ovakvih uvjeta. Stvorili su se, zapravo, povoljni uvjeti za razvoj požara i oni su se razvili u veliki - spajali su se - fronte su bile velike čak stotine kilometara.

I velik je broj ljudi koji su angažirani, posebno u Francuskoj - Francuzi su velikani vatrogastva. Ali evo, dogodi se i to da ovako veliki broj snaga ne može ugasiti požar.

I danas je 2200 vatrogasaca angažirano, 1500 pripadnika vojske, angažirano je 27 zračnih snaga - što helikoptera, što kanadera. Imamo informaciju da se sve to jutros malo primirilo, da su se ovi požari na jugu Francuske također malo smirili, nešto još na Korzici da je još aktivno, a tijekom dana je ukupno u Francuskoj još 26 požara još uvijek aktivnih tako da će ta borba biti dosta dosta dugačka, možda će još trajati danima, posebno zbog ovog dodatnog vala koji dolazi.

Europska unija danas upozorava - ovo bi mogla biti najgora požarna sezona u povijesti. Obzirom na ovo ekstremno vrijeme, možemo li očekivati ovakve požare sve češće i je li sve ovo posljedica klimatskih promjena?

Svjedoci smo svih ovih promjena koje se događaju. Vidimo da i u Republici Hrvatskoj dođu snažne oluje, dođe tuča, vjetar, sutradan je vruće. Dakle, vidimo da se nešto događa u prirodi. Zato je vrlo bitno upozoravati sve nas, biti spreman na takve događaje i pravovremeno reagirati.

Upravo ovi toplinski valovi, isušivanje biljaka, stvaraju sasvim druge vrste požara. Više to nisu oni požari - gasimo vodom. Dođe do isušivanja, biljke dehidriraju, eterična ulja stvaraju - to je sasvim drugi način gašenja.

Ne gasi se znači više vodom. Spominje se sve više Ecofire, što je to?

Bacaju se takozvani retardanti, takozvani usporivači gorenja koji su sastavljeni 85 posto od vode, anorganske soli ima unutra, omekšivača radi prodornosti vode u biljke. Vrlo je bitno da su i posade uvježbane i da nakon toga dolaze i druge letjelice da mogu taj požar što prije staviti pod kontrolu. To su vrlo skupe stvari.

Što se tiče dronova, sigurno ni to nije jeftino. Koliko oni mogu pomoći u prevenciji i u sanaciji?

Ja dronove više gledam u prevenciji kod izviđanja, otkrivanja onih počinioca koji pale požare, ali u samome gašenju mnoge tvrtke su razvile i dronove za gašenje i u zgradama. Može se dosta toga međutim, to treba još ispitati i jednoga dana staviti u funkciju u taktici gašenja požara.

Srugi kanader ste danas poslali u Francusku, što ako će trebati nama? Može li se dogoditi da ga morate povlačiti?

Naravno, ukoliko se dogode požari u Republici Hrvatskoj da ćemo kanader povući. Međutim, u ovom trenutku je procjena da treba Republici Francuskoj pomoć u zračnim snagama. U Francusku dolaze i zemaljske snage, njemački timovi su spremni, da li će Francuska i Španjolska prihvatiti, vidjet ćemo. Cjelokupni mehanizam to radi.

Zasada je situacija tijekom današnjeg dana, rekao bih, samo 109 vatrogasnih intervencija je bilo, 471 vatrogasac na intervenciji. Dakle, svakodnevno imamo požare, imamo - do sada u odnosu na prošlu godinu - čak za 54 posto veću opožarenu površinu. Ona je sada na 7989 hektara. Ako kažem da je samo na priobalju bilo 3400 požara na otvorenom prostoru, znači, jedna brojka koja nas upozorava da moramo svi skupa poraditi - kao što to i činimo - od jedinica lokalne samouprave do Vlade Republike Hrvatske i svih institucija, građana - zaista zajednički, učinimo sve da do požara ne dođe, da se zaista pridržavamo svih onih protupožarnih mjera.

Spominjali smo nove događaje, tuča, superćelijske oluje. Jedan od problema koji imate su munje koje pale požare, je li tako?

Tako je. Poslije nove godine imali smo velik broj požara koji su nastali uslijed udara groma. Grom udari obično tamo gdje je nepristupačan teren. Te posljedice i dolazak takvih nevremena nas upozorava - o tome smo mi i pričali dva puta na koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti, dakle jednu otvorenu priču izrade protupožarnih puteva, puno je površina neočišćeno, to je nešto na što sada moramo misliti - za pet godina što će nam se moći događati.

Badava nama i tehnika i ljudi ako mi ne možemo doći do tamo ili ako pušu jaki vjetrovi pa ne mogu ni zračne snage raditi i onda imamo jedan ogromni katastrofalni požar. Vidjeli smo ovih godina, imamo jako dobra upozorenja od požara - imamo Korčulu, Hvar, Vis, imamo niz požara u Šibensko-kninskoj županiji. Sjetimo se i prvih požara na početku godine na području Istarske, Ličko-senjske županije gdje je izgorilo 600 hektara. Požaru ne treba puno dok se stvore uvjeti. Zato, moramo biti spremni.

Najavili ste da trebaju biti strože mjere protiv vlasnika parcela koji ne krče...

Naravno. Meni je drago da se i udruga privatnih vlasnika šuma javila, da ćemo sjesti za stol na jesen i razgovarati kako učiniti da se nešto sustavno uradi, da se uvedu ili promijene, ako treba, i neki zakoni i pravilnici. Upravo u cilju povećanja sigurnosti, ali i u cilju povećanja prohodnosti puteva.

Puno su napravili Hrvatske šume i mnoge jedinice lokalnih samouprava međutim, ja smatram da to još uvijek nije dovoljno.

U sljedećim danima nam stiže toplinski val, visoke temperature. Dajte nam konkretne preporuke, što ljudi ne smiju raditi, kakvo ponašanje nije prihvatljivo?

Prije svega, nije dozvoljeno paljenje bilo kakvog otvorenog plamena, na otvorenom. Sigurno će biti ovih dana i ophodnje i vatrogasaca, policije - dići ćemo se na još jedan veći stupanj. Naravno, imamo i 280 kamera koje to sve prate. Ovdje zaista mogu zahvaliti svima, i odašiljačima i vezama, Hrvatskim šumama, Ministarstvu poljoprivrede, svima koji su uložili dosta truda da se ove kamere i uvežu.

Bacanje čikova je problem, sve je problem što ima žara. Ili poslije roštiljanja odlaganje žara u prirodu, što je zaista... evo, molim sve da to ne čine. Stavimo to u metalne kante - i dok se to dobro ohladi, još će uvijek biti žara dolje, dakle, ne bacajmo to, učinimo sve da do požara ne dođe.

I ono što volim uvijek reći - počnimo svi od sebe: očistimo oko svoje kuće, pokosimo travu, uklonimo svu gorivu materiju koja može donijeti ili prenijeti požar prema našim kućama. Na taj način, smanjimo opasnost od požara u domaćinstvima.

Hvala Vam što ste bili gost Direkta i još jednom, pozdrav svim vatrogascima.

Naravno, hvala Vama, hvala medijima što prate. Ovo sve što se događa, bez medija, bez ovih svih upozorenja - hajmo svi zajedno, svi ama baš svi. Volim sve pohvaliti, od naših ljudi, vatrogasaca, građana. Kad su požari, naši građani puno mogu pomoći. Našoj policiji, vojsci, veliko hvala DHMZ-u na dnevnim prognozama koje pratimo i zaista dobivamo informacije koje su vrlo bitne nama u sustavu vatrogasaca. Veliko hvala i mojim kolegama, županijskim zapovjednicima, zapovjednicima javnih postrojbi, dobrovoljnim društvima, ali hvala i našim olimpijskim pobjednicima, svjetskim prvacima, mi smo ovih dana dobili i to, javnu postrojbu Grada Bjelovara, žene iz DVD-a Palinovec…

Znači, to je olimpijada za vatrogasce bila?

Tako je, evo, usred ljeta mi smo i tu uspjeli 170 ljudi - zajedno sa sucima i voditeljstvom je bilo...

I tko je osvojio od naših, iz Bjelovara i...?

Bjelovar i Palinovec su osvojili. Žene iz Palinovca prvo mjesto, Bjelovarčani - javna postrojba - prvo mjesto, Varaždinci drugo mjesto su otvorili u kategoriji veterana i naše Kaštelanke su također osvojile treće mjesto. Dakle, imali smo četiri postolja - od 13 ekipa jedan veliki uspjeh Republike Hrvatske.

Čestitke svim pobjednicima, hvala Vam puno što ste bili gost Direkta i sretno.