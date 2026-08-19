Gospićani strahuju od jednog scenarija: Iza njih 37.000 tona otpada i 552 dana čekanja

Građani Gospića traže jedno – hitno uklanjanje otpada iz njihova grada. Zato će u četvrtak sve oči biti uprte u izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se raspravljati o problemu nezakonito odloženog otpada u Gospiću.

Među građanima nema prevelikog optimizma da će saborska rasprava odmah donijeti konkretne rezultate.

"Ne očekujem puno. Bojim se da će biti samo prepucavanje, ništa drugo", rekao je Dane Erega iz Gospića.

Njegov sugrađanin Mile Vukelić nada se da će političke rasprave ipak završiti konkretnim potezima.

"Da ne bi ono bila stara narodna 'trla baba lan', a daj Bože da već jednom to krene, da dođe im do ušiju i da čuju nas male ljude što tražimo", poručio je.

Boro Lujić očekuje pak "da će Plenković i ekipa odlučiti da se odveze smeće".

'Preozbiljan je problem za političko prepucavanje'

Na izvanrednoj sjednici Sabora neće biti predstavnika inicijative "Gospić je naš dom", ali njihova poruka je jasna.

"Od vladajućih i oporbe očekujemo ozbiljnost. Preozbiljan je politički problem da bi bio dio prepucavanja s bilo koje strane. Želimo da se sanaciji pristupi čim prije na stručan način", rekao je Vjeko Bušić, predstavnik inicijative.

Hitno djelovanje traži i oporba. SDP upozorava da je od saznanja za problem prošlo 552 dana, a da od oko 37 tisuća tona otpada dosad nije uklonjeno ništa.

"Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom – hoće li HDZ podići ruke za zaključke predsjednika Republike. Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove", rekao je SDP-ov Mihael Zmajlović.

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić upozorava na rizik od daljnjeg onečišćenja.

"S obzirom na ono što je rizik, a to je da imamo daljnju kontaminaciju podzemnih voda i tla u Gospiću, a onda posljedično i ljudi, i to s dugovječnim kemikalijama, onda smatram da trebamo napraviti što trebamo napraviti pa i po cijenu kazni", poručila je.

Anušić: Sve konkretne informacije čut će se u Saboru

Da sanaciju treba provesti što prije, poručuju i iz Vlade. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da će dvodnevna saborska rasprava biti prilika da javnost dobije konkretne informacije.

"Imat ćemo sutra i prekosutra sjednicu Sabora i ja se tome veselim jer će se sve konkretne i točne informacije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi, moći vidjeti, čuti i saznati što se sve događalo oko Gospića i svih tih odlagališta otpada", rekao je Anušić.

Iz Domovinskog pokreta podsjećaju da su upravo oni prvi zatražili hitno sazivanje koalicijskog sastanka i sanaciju otpada.

"Domovinski pokret je prvi, nikakav predsjednik države, prvi smo mi to inicirali i mi bismo to napravili bez sjednice Sabora", rekao je Stipo Mlinarić, dodajući da ga zanima hoće li se predsjednik Republike pojaviti u sabornici.

MOST pita tko će odgovarati, prozvali i HGK

MOST, pak, inzistira na pitanju odgovornosti. Zvonimir Troskot ustvrdio je da ne mogu odgovarati samo oni na najnižim razinama te je otvorio pitanje mogućeg sudjelovanja privatnih kompanija i funkcioniranja Burze otpada povezane s Hrvatskom gospodarskom komorom.

"Ne mogu samo odgovarati oni najmanji, govorim o vozačima, ako mi ovdje imamo potencijalno sudjelovanje privatnih kompanija koje se kriju pod krovom Hrvatske gospodarske komore", rekao je Troskot.

Iz HGK odbacuju takve insinuacije i ističu da Burza otpada nije središte razmjene cjelokupnog otpada u Hrvatskoj niti je njezino korištenje obvezno.

"Burza otpada nije središte razmjene svog otpada u Hrvatskoj, iako bismo mi kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali ne mora objaviti oglas", naveli su iz HGK.

Dodaju i da na Burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki povezanih s Josipom Šincekom.

'Kriminal veliki za narod, a nitko nije pritvoren'

Dok politika raspravlja o rokovovima, sanaciji i odgovornosti, nezadovoljstvo građana ne jenjava.

"Kriminal veliki za narod i šteta, a nitko nije pritvoren. Ismijavanje, ismijavanje...", rekao je Stipe Brajković iz Otočca.

Hoće li protiv nekoga i protiv koga biti podignuta optužnica, trebalo bi biti poznato nakon završetka istrage. Prema najavi glavnog državnog odvjetnika, istraga bi trebala biti završena do kraja rujna.