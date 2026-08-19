Madeži joj prekrivaju skoro cijelo tijelo: Ne srami se, ponosno ih pokazuje i u bikiniju

Kada se 20-godišnja Scarlett Clarke pojavi u bikiniju, teško može izbjeći znatiželjne poglede. Njezino tijelo prekrivaju veliki tamni i često dlakavi madeži. Neki ljudi čak pomisle da se negdje valjala u blatu. No mlada Britanka svoju različitost nema namjeru skrivati.

Scarlett iz engleskog Gloucestershirea rodila se s madežima, a jedan od najvećih nalazi joj se na leđima. "Neki me ljudi pitaju jesam li dobro jer misle da sam pala u blato ili da sam prljava. Djeca mi pak prilaze i pitaju što mi je to po cijelom tijelu. Ali to je iskrena znatiželja, pa mi ne smeta", kaže.

Nakon njezina rođenja dugo nije bilo jasno što se sa Scarlett zapravo događa. Nitko nije znao objasniti toliki broj madeža. Liječnici su u početku navodno čak razmišljali o tome bi li njezino stanje moglo biti zarazno.

Sasvim slučajno obitelj je naposljetku došla do stručnjaka iz londonske bolnice Great Ormond Street Hospital. Scarlett je dijagnosticiran kongenitalni melanocitni nevus (CMN), rijetko stanje kod kojeg se na tijelu pojavljuju veliki tamni i često izrazito dlakavi madeži.

Iz madeža joj rastu tamne dlake

U njezinu slučaju prekrivaju čak 80 posto tijela. A budući da je Scarlett prirodno plavuša, kontrast je još izraženiji. Iz madeža joj rastu tamne dlake koje sama uspoređuje s konjskom grivom.

Na nogama ih brije, dok ih na leđima samo skraćuje. Pritom nije riječ samo o izgledu. Osobe s CMN-om mogu imati povećan rizik od melanoma, a u nekim slučajevima mogu se pojaviti i neurološke te druge ozbiljne zdravstvene komplikacije. Scarlett je, srećom, stanje zahvatilo samo kožu, no unatoč tome mora se, osobito ljeti, vrlo pažljivo štititi od sunca.

Ipak, nema se namjeru skrivati ispod slojeva odjeće. "I dalje nosim bikini, samo moram ostajati u hladu i koristiti kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom", objašnjava.

Pogledi ljudi oko nje više je ne zabrinjavaju

Ako izlazi u vrijeme kada je sunce najjače, dodatno odjene majicu s UV zaštitom. Pogledi ljudi oko nje više je ne zabrinjavaju. No i sama priznaje da joj u početku nije bilo lako prihvatiti svoju različitost.

U školi je zato čak nosila informativne letke i dijelila ih školskim kolegama koji su je ispitivali o njezinoj koži. Danas je ambasadorica organizacije Caring Matters Now, koja pruža podršku osobama s CMN-om i njihovim obiteljima.

Veliku podršku pronašla je i u svom dečku, kojem je za svoje stanje rekla odmah na početku veze. Skrivati svoje tijelo definitivno ne namjerava. Scarlett se svog tijela ne srami i ne vidi razlog zašto bi se zbog drugih skrivala ako se sama osjeća dobro.

"Kada to skrivate, izgleda kao da se toga sramite. Ali ne biste trebali. To je dio vas i morate ga prihvatiti", dodaje Scarlett.

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