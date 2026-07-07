Ignorirala madež od tinejdžerskih dana, pa požalila: 'Dobila sam zastrašujuću dijagnozu'

Sarah Goldup je godinama imala madež na vratu, vjerujući da se radi o bezopasnom biljegu koji nosi još od tinejdžerskih dana. Pokušavala ga je ignorirati, no kada je počeo mijenjati oblik i boju, posjet liječniku otkrio je zastrašujuću istinu - dijagnozu raka kože.

Sarah vjeruje da je ključni uzrok njezine bolesti "era djevojačkih putovanja" kada je glavni cilj bio steći što tamniju put, ne mareći za posljedice. Sada 42-godišnjakinja iz Farnhama u Surreyju, svoju je dijagnozu melanoma u trećem stadiju povezala s odlascima na ljetovanja s prijateljicama prije dva desetljeća, na destinacije poput Tenerifa, piše Daily Star.

Ulje umjesto kreme za sunčanje

"Nikada nisam išla u solarij, ali to je bilo doba djevojačkih putovanja, kad je jedino bilo važno odletjeti nekamo na sunce i pocrnjeti. Jednom, kad mi je bilo 19, otišle smo na Tenerife", prisjetila se Sarah, koja danas radi kao slobodna autorica tekstova.

"Neke od mojih prijateljica imale su tamniju put, no ja imam irske korijene i koristila sam ulje umjesto kreme za sunčanje pa bih svaki put jako izgorjela. Melanom mi je dijagnosticiran kad sam imala 38 godina, tako da sam prilično sigurna da je šteta nastala tada, a počela se očitovati tek godinama kasnije", ispričala je. Godinama je, kaže, pokušavala ignorirati madež na vratu. "Cijelo to vrijeme uvjeravala sam se da nema razloga za brigu", rekla je.

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Dijagnoza koja je sve promijenila

No, intuicija ju je ipak natjerala da potraži liječničko mišljenje. "A onda su me nazvali iz ordinacije i rekli mi da je riječ o malignom melanomu. Bilo je šokantno i potresno", kazala je. Sarah je podvrgnuta dvjema operacijama kako bi se rak uklonio - jednoj na vratu i drugoj zbog drugog melanoma pronađenog na prsima - nakon čega je dobila potvrdu da je bolest pobijeđena. U kolovozu je započela godinu dana imunoterapije kao preventivnu mjeru za sprječavanje povratka raka.

Međutim, u studenom 2024. godine otkrila je natečeni limfni čvor na vratu, na istoj strani gdje je bio i prvi melanom. Biopsija iglom potvrdila je povratak bolesti. Uslijedila je još jedna teška operacija tijekom koje joj je uklonjeno 35 limfnih čvorova, od kojih je 25 bilo kancerogeno, a njezin rak je uznapredovao u treći stadij. U travnju 2025. započela je tromjesečnu kombiniranu terapiju imunološkim lijekovima. Sada je na terapiji održavanja svaka četiri tjedna, koja će trajati do travnja 2027. godine, a posljednji nalazi su joj uredni.

"Činim sve što mogu - hranim se zdravo, vježbam svaki dan, pokrivam se na suncu i koristim zaštitni faktor 50 svakodnevno, čak i zimi", ističe.

Kako prepoznati opasnost i zaštititi se?

Melanom je najopasniji oblik raka kože koji nastaje iz melanocita, stanica koje proizvode pigment. Njegova agresivnost leži u sklonosti ranom metastaziranju. Zbog toga je iznimno važno redovito pregledavati kožu i poznavati znakove upozorenja.

Dermatolozi koriste jednostavno ABCDE pravilo za prepoznavanje sumnjivih promjena. A označava asimetriju (nepravilan oblik), B nepravilne i nejasne rubove (border), C neujednačenu boju (color), D promjer (diameter) veći od šest milimetara i E evoluciju, odnosno bilo kakvu promjenu u veličini, obliku, boji ili uzdignutosti madeža. Drugi znakovi na koje treba obratiti pozornost uključuju madeže koji su natečeni i bolni, krvare, svrbe ili imaju krastu. Svaka takva promjena zahtijeva hitan pregled.

Sarah je u braku sa suprugom Leejem s kojim ima dva sina, Luciena (10) i Raffertyja (7), te je vrlo oprezna kada je u pitanju zaštita njihove kože.

"Tjeram ih da nose kremu za sunčanje i šešire - ne sviđa im se to posebno, ali je toliko važno. Nisu samo ljudi svjetlije puti ti koji dobivaju rak kože, mogu ga dobiti i oni s tamnijom kožom", upozorava.

Najbolji način za smanjenje rizika od raka kože jest pametno ponašanje na suncu. To uključuje izbjegavanje boravka na otvorenom kada je sunce najjače (u našim krajevima između 11 i 16 sati), pokrivanje ruku i nogu odjećom te nošenje šešira i sunčanih naočala. Nužno je koristiti kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, najmanje 30 te je redovito nanositi. Stručnjaci naglašavaju da je važno kombinirati sve tri metode zaštite - traženje hlada, pokrivanje i nanošenje kreme, čak i za oblačnih dana.

"Moja dijagnoza melanoma bila je šok, pogotovo jer se nakon liječenja bolest vratila. Zaštita kože je zaista važna i ne znači da morate propustiti sunčane dane. Moja priča mogla je završiti drugačije, ali zahvaljujući napretku u istraživanju i liječenju, još sam ovdje i veselim se novim ljetima sa svojom obitelji i prijateljima", poručuje Sarah.

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