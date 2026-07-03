S 28 godina bila je zdrava, a onda se pojavio jedan simptom: 'Najstrašnije razdoblje'

Irkinja Aisling Gallagher iz Belfasta vodila je ispunjen život te je u Londonu, a svoj je posao smatrala ključnim korakom u profesionalnom razvoju.

Prvi znakovi zdravstvenih poteškoća pojavili su se u obliku neuobičajeno učestale potrebe za odlaskom na toalet, što je u početku pripisivala promjenama životnih okolnosti i prilagodbi novoj sredini, piše The Mirror.

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Simptomi raka rektuma

"Uvijek sam bila zdrava i nisam imala nikakvih zdravstvenih problema. Kad sam se preselila u London, nisam se ni prijavila kod liječnika obiteljske medicine jer mi nikada nije trebao", izjavila je Aisling, opisujući razdoblje prije pojave simptoma.

Liječničku pomoć potražila je tek nakon pojave krvi u stolici, što je predstavljalo ozbiljan simptom koji je zahtijevao hitnu dijagnostičku obradu. U tom razdoblju započela je pandemija COVID-19, zbog čega su medicinski pregledi bili odgođeni na nekoliko mjeseci.

Nakon što je konačno obavljena kolonoskopija, postavljena je teška dijagnoza – rak rektuma u drugom stadiju bolesti. "Nisam mogla vjerovati. To je bilo nestvarno i najstrašnije razdoblje mog života", prisjetila se.

Foto: Profimedia

Posljedice raka rektuma

Slijedilo je intenzivno onkološko liječenje koje je uključivalo radioterapiju, kemoterapiju i kirurški zahvat. Iako je tumor uspješno uklonjen, bolest je zahvatila jedanaest limfnih čvorova, a terapije su ostavile značajne posljedice na njezin organizam.

Također se pojavila i jedna od najtežih posljedica kao rezultat liječenja. "Neplodnost je bila najveći šok i slomila mi je srce. Bez obzira želite li djecu ili ne, gubitak te mogućnosti je okrutan", izjavila je.

Unatoč uspješnom uklanjanju zloćudne bolesti, zdravstvene poteškoće nisu prestale. Zbog priraslica razvile su se ponavljajuće crijevne opstrukcije, zbog čega je u svibnju ove godine ponovno bila podvrgnuta operativnom zahvatu.

Unatoč teškom i dugotrajnom liječenju, Aisling Gallagher nastoji nastaviti živjeti i nositi se s posljedicama bolesti. "Ništa od toga me nije spriječilo da živim svoj život. Ako me nešto naučilo, onda je to da je život prekratak", izjavila je te uputila poruku javnosti: "Ako osjećate da nešto nije u redu, otiđite na pregled. Rak ne bira i vaše zdravlje je vaša najveća snaga."

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