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OKRUTNA DIJAGNOZA /

S 28 godina bila je zdrava, a onda se pojavio jedan simptom: 'Najstrašnije razdoblje'

S 28 godina bila je zdrava, a onda se pojavio jedan simptom: 'Najstrašnije razdoblje'
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Foto: Profimedia

Odlazak liječniku zbog simptoma koji su djelovali bezazleno pokazao se kao početak dijagnoze koja je zahtijevala dugotrajno i zahtjevno liječenje

3.7.2026.
21:56
Magazin.hr
Profimedia
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Irkinja Aisling Gallagher iz Belfasta vodila je ispunjen život te je u Londonu, a svoj je posao smatrala ključnim korakom u profesionalnom razvoju.

Prvi znakovi zdravstvenih poteškoća pojavili su se u obliku neuobičajeno učestale potrebe za odlaskom na toalet, što je u početku pripisivala promjenama životnih okolnosti i prilagodbi novoj sredini, piše The Mirror.

S 28 godina bila je zdrava, a onda se pojavio jedan simptom: 'Najstrašnije razdoblje'
Foto: Profimedia

Simptomi raka rektuma

"Uvijek sam bila zdrava i nisam imala nikakvih zdravstvenih problema. Kad sam se preselila u London, nisam se ni prijavila kod liječnika obiteljske medicine jer mi nikada nije trebao", izjavila je Aisling, opisujući razdoblje prije pojave simptoma.

Liječničku pomoć potražila je tek nakon pojave krvi u stolici, što je predstavljalo ozbiljan simptom koji je zahtijevao hitnu dijagnostičku obradu. U tom razdoblju započela je pandemija COVID-19, zbog čega su medicinski pregledi bili odgođeni na nekoliko mjeseci.

Nakon što je konačno obavljena kolonoskopija, postavljena je teška dijagnoza – rak rektuma u drugom stadiju bolesti. "Nisam mogla vjerovati. To je bilo nestvarno i najstrašnije razdoblje mog života", prisjetila se.

S 28 godina bila je zdrava, a onda se pojavio jedan simptom: 'Najstrašnije razdoblje'
Foto: Profimedia

Posljedice raka rektuma

Slijedilo je intenzivno onkološko liječenje koje je uključivalo radioterapiju, kemoterapiju i kirurški zahvat. Iako je tumor uspješno uklonjen, bolest je zahvatila jedanaest limfnih čvorova, a terapije su ostavile značajne posljedice na njezin organizam.

Također se pojavila i jedna od najtežih posljedica kao rezultat liječenja. "Neplodnost je bila najveći šok i slomila mi je srce. Bez obzira želite li djecu ili ne, gubitak te mogućnosti je okrutan", izjavila je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aisling Gallagher (@galsgoss)

Unatoč uspješnom uklanjanju zloćudne bolesti, zdravstvene poteškoće nisu prestale. Zbog priraslica razvile su se ponavljajuće crijevne opstrukcije, zbog čega je u svibnju ove godine ponovno bila podvrgnuta operativnom zahvatu.

Unatoč teškom i dugotrajnom liječenju, Aisling Gallagher nastoji nastaviti živjeti i nositi se s posljedicama bolesti. "Ništa od toga me nije spriječilo da živim svoj život. Ako me nešto naučilo, onda je to da je život prekratak", izjavila je te uputila poruku javnosti: "Ako osjećate da nešto nije u redu, otiđite na pregled. Rak ne bira i vaše zdravlje je vaša najveća snaga."

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Zdravlje
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