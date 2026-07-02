Imala je krvarenje u mozgu, a liječnici joj davali minimalne šanse: 'Ogroman šok'

Taj dan u siječnju 2024. bio je za Mariju Dixon (59) iz Manchestera potpuno običan. Kada je stigla kući i parkirala na prilazu, nije ni slutila da će joj se u sljedećim trenucima život potpuno preokrenuti. U mozgu joj je iznenada pukla krvna žila i u nekoliko sekundi izgubila je svijest.

Liječnici su njezinoj obitelji rekli da su šanse za preživljavanje minimalne te da će, čak i ako preživi, vjerojatno ostati teško invalidna. Danas, više od dvije godine kasnije, sve je drugačije.

Mariju je u automobilu ispred kuće pronašao njezin suprug David. Govorila je nerazgovijetno i žalila se da joj je loše. Kada joj je pomogao ući u kuću, iznenada je kriknula, uhvatila se za glavu i srušila. David je shvatio da je riječ o životu i smrti te je nazvao hitnu pomoć. Mariju su odmah prevezli u bolnicu, gdje su liječnici otkrili opsežno krvarenje u mozgu uzrokovano puknutom aneurizmom.

Maria je provela dva tjedna bez svijesti na odjelu intenzivne njege. Liječnici su u početku odbili operaciju, ali su nakon dodatnih konzultacija odlučili aneurizmu osigurati vaskularnom kopčom. Za obitelj ipak nisu imali dobre vijesti – upozorili su ih da će, ako Maria preživi, najvjerojatnije do kraja života ostati teško invalidna. Maria se na kraju probudila iz kome.

"Za mene je svugdje bila potpuna tama", opisuje danas. "Ležala sam na intenzivnoj njezi i ničega se nisam sjećala. Bio je to ogroman šok."

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U samo tjedan dana ponovno je stala na noge

Rehabilitacija i vježbe dugo nisu donosile rezultate i stanje se nije poboljšavalo. Zato su liječnici odlučili za još jednu operaciju tijekom koje su uklonili nakupljenu moždanu tekućinu i ugradili takozvani šant (pojednostavljeno rečeno – cjevčicu) koji sprječava njezino daljnje nakupljanje. To je bio ključni preokret.

"Bilo je kao da sam se prvi put nakon gubitka svijesti zaista probudila", rekla je. "Imala sam osjećaj kao da sam cijelo vrijeme spavala i da je sve bio san."

No nije bio san i Maria, čija je majka umrla od aneurizme 2013. godine, odlučila je da neće odustati. U samo tjedan dana ponovno je stala na noge. Morala je iznova učiti hodati, jesti i govoriti, ali zahvaljujući snažnoj volji i intenzivnoj rehabilitaciji njezino se stanje brzo poboljšavalo.

Danas Maria odbija živjeti u strahu i, iako je pod stalnim liječničkim nadzorom, uspjela se vratiti u normalan život.

"Živi sam dokaz da se i nakon puknuća aneurizme čovjek može oporaviti", kaže. Osim toga, odlučila je pomagati i drugim pacijentima s istom dijagnozom te surađuje s humanitarnim organizacijama, poput HBA Support. Vjeruje da je pravovremena dijagnoza najbolja prevencija koja doslovno može spašavati živote.

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