Garcia nakon otkaza otkrio detalje koji će podići prašinu u Belgiji

Izbornik belgijske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu Rudi Garcia kaže da su njihove napore na turniru u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama ometali njihovi medicinski timovi.

Garciji nije obnovljen ugovor nakon Svjetskog prvenstva i u svom prvom intervjuu nakon toga okrivio je medicinsko osoblje reprezentacije za neuspjehe za koje je tvrdio da su doveli do neuvjerljivog turnira, čak i ako je Belgija stigla do četvrtfinala.

"Ugrozili smo naše Svjetsko prvenstvo zbog određenih ozljeda i bolesti koje nisu bile pravilno tretirane", rekao je u ponedjeljak za bruxellesske novine Le Soir.

Belgija je započela turnir neimpresivno remizirajući protiv Egipta i Iraka prije nego što im je pobjeda od 5-1 nad Novim Zelandom u Vancouveru pomogla da zauzmu vrh svoje skupine po gol-razlici. Zatim su se morali vratiti protiv Senegala kako bi se plasirali u osminu finala, gdje su odigrali svoju najbolju utakmicu turnira protiv Sjedinjenih Država.

Očekivalo se da će krilni igrač Manchester Cityja Jeremy Doku biti ključni dio sezone, ali se borio s bolešću i završio na hitnoj tijekom Svjetskog prvenstva s tekućinom u plućima.

„Tjedan dana ranije, na moje inzistiranje, uspjeli smo dogovoriti termin za skeniranje“, rekao je Garcia.„Liječnik nije mislio da je skeniranje potrebno jer je Jeremyju dao antibiotike. Jeremy se osjećao bolje i na kraju ni sam nije htio ići. Ali šest dana kasnije, proveo je noć na hitnoj.“

Garcia je također spomenuo ozljede kapetana Yourija Tielemansa, Charlesa De Ketelaerea i Zena Debasta tijekom turnira. Nije bilo neposredne reakcije Belgijskog nogometnog saveza.

No Garcia je smatrao, unatoč neuspjesima, da je dobro obavio posao na toj poziciji i u intervjuu je više puta naglasio da je otišao bez ogorčenja.

„Došao sam s misijom. Uzeo sam Belgiju pod svoje okrilje jer se bližilo Svjetsko prvenstvo s Kevinom De Bruyneom, Thibautom Courtoisom i Romeluom Lukakuom“, rekao je izbornik.

„Mislio sam da te tri legende još uvijek mogu nositi Belgiju i da ih zajedno možemo voditi što dalje.Moja misija je završila kada je završilo Svjetsko prvenstvo. Zajedno smo doživjeli neke vrlo lijepe stvari.“

Garcia je rekao da bi možda ostao da mu je ponuđeno produženje ugovora.

„Mislim da bih volio ostati, ali to bi također bio izbor za moju udobnost“, dodao je.„Poznavao sam momčad, radili smo zajedno 18 mjeseci i vezao sam se za igrače i zemlju.Ne mislim da je neskromno reći da smo Belgiju vratili na kartu svjetskog nogometa. Dakle, moja je misija ispunjena. A onda je dobro prijeći na nešto drugo. Otišao sam bez gorčine. Danas sam vrlo miran i zadovoljan onim što sam učinio.“

Belgija je nakon Svjetskog prvenstva brzo reagirala i imenovala bivšeg nizozemskog reprezentativca Marka van Bommela za izbornika.