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TRAGEDIJA U GRČKOJ /

Troje ljudi poginulo u padu helikoptera: Izbio požar, pronađena tijela pilota i bračnog para

Troje ljudi poginulo u padu helikoptera: Izbio požar, pronađena tijela pilota i bračnog para
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Foto: JNA PRESS/Sipa USA/Profimedia

Pilot helikoptera marke Bell bio je zaposlen prije tek dva mjeseca, piše taj grčki dnevnik

17.8.2026.
22:55
Hina
JNA PRESS/Sipa USA/Profimedia
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Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u ponedjeljak navečer na grčkom otoku Sifnosu, objavili su grčki vatrogasci.

Na tom cikladskom otoku, omiljenom među turistima, odmah je proglašena uzbuna.

Nakon pada helikoptera registriranog u Grčkoj izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci.

Prema pisanju lista I Kathimerini, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja s obližnjeg helidroma.

Pilot helikoptera marke Bell bio je zaposlen prije tek dva mjeseca, piše taj grčki dnevnik.

Uzroci nesreće još nisu objavljeni.

Početkom kolovoza dva helikoptera angažirana u borbi protiv požara zapadno od Atene sudarila su se u zraku. Dva člana posade tada su izgubila život.

Pad HelikopteraGrčkaPoginuli
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