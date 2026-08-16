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'MLADIĆU NISMO TAXI SLUŽBA' /

Prijavio ozljedu noge na planini GSS-u: Oni stigli pješice, a on zdrav. Samo htio vožnju helikopterom

Prijavio ozljedu noge na planini GSS-u: Oni stigli pješice, a on zdrav. Samo htio vožnju helikopterom
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Foto: Screenshot 'Facebook'/GSS stanica HBŽ

'GSS nije služba koju treba pozivati iz šale, zbog neozbiljnosti ili nepotrebnog dramatiziranja situacije'

16.8.2026.
14:30
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/GSS stanica HBŽ
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GSS Stanica HBŽ intervenirala je u subotu poslijepodne na području Troglava nakon dojave da se mladić ozlijedio tijekom planinarenja i da se zbog ozljede noge ne može samostalno spustiti s planine. No intervencija je na kraju dobila neočekivan rasplet.

Dojava je zaprimljena u 16 sati od roditelja mladića koji se s prijateljem nalazio kod bivka "Runolista kuća".

Na teren je odmah krenulo šest spašavatelja, a kada su stigli do dvojice mladića, zatekli su ih, kako navode iz GSS-a, "u neobično dobrom raspoloženju", posebno s obzirom na informaciju da je jedan od njih ozlijeđen.

Nadali se dolasku helikoptera

Dobro raspoloženje nakratko se promijenilo kada su saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego pješice.

"Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja", objavili su iz GSS Stanice HBŽ.

No tijekom povratka uslijedio je još jedan obrat. Mladić koji se, prema dojavi, zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti više nije imao problema s hodanjem niti mu je bila potrebna pomoć spašavatelja.

'GSS nije taxi služba'

Iz GSS-a su nakon intervencije upozorili da svaki poziv aktivira ljude, opremu i druge resurse te da neozbiljne dojave mogu usporiti pomoć onima kojima je ona doista potrebna.

Prijavio ozljedu noge na planini GSS-u: Oni stigli pješice, a on zdrav. Samo htio vožnju helikopterom
Foto: Screenshot 'Facebook'/GSS stanica HBŽ

"GSS nije služba koju treba pozivati iz šale, zbog neozbiljnosti ili nepotrebnog dramatiziranja situacije", poručili su te apelirali na planinare da prije odlaska u planinu procijene vlastite sposobnosti i uvjete na terenu.

Za kraj su imali i jasnu poruku: "A što se tiče helikoptera - GSS nije taxi služba. Spašavatelji će doći po vas i pješke, ali tada ćete se možda i vi morati vratiti pješke."

HgssPlaninarenjeHelikopterSpašavateljiTroglav
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