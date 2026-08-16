Prva ljubav Zdravka Čolića stigla na Sarajevo Film Festival: Ovo je njihova ljubavna priča

Na crvenom tepihu 32. Sarajevo Film Festivala ponovno su se okupila brojna poznata imena regionalne filmske scene, no posebnu pažnju privukla je glumica Jasna Ornela Bery. Iako danas ima 72 godine, sarajevska glumica i dalje plijeni pažnju pojavom, a njezin dolazak na festival podsjetio je i na jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča iz mladosti ovdašnje estrade – onu s glazbenikom Zdravkom Čolićem (75).

Rođena je 2. siječnja 1954. u Zenici, a iza sebe ima brojne filmske i televizijske uloge. Publika ju pamti, među ostalim, po ostvarenjima u filmovima poput Grbavice, Cirkusa Columbia, U zemlji krvi i meda, Djece Sarajeva, ali i po televizijskim ulogama, uključujući seriju Bitange i princeze.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

No, uz njezino se ime desetljećima veže i jedna sasvim druga priča – ljubavna. Prije nego što je Zdravko Čolić postao jedan od najvećih pjevača bivše Jugoslavije, bio je mladi Sarajlija koji je, baš kao i brojni njegovi vršnjaci, vrijeme provodio u Domu mladih na Skenderiji. Upravo je ondje, prema Jasninim vlastitim riječima, započela njihova priča.

"Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo glazbenici već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je samo rezerviran za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život", ispričala je svojedobno za Dnevni avaz.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Njihova romansa odvijala se početkom 1970-ih, u vremenu kada su oboje još bili vrlo mladi i kada je Čolićeva glazbena karijera tek bila u usponu. Iako njihova veza nije potrajala, sjećanje na tu ljubav očito nikada nije potpuno nestalo. Posebno je zanimljivo što Jasna njihovu priču nije opisivala kao klasičnu ljubavnu vezu. U jednom je intervjuu objasnila da je to bio poseban odnos koji je s vremenom prerastao u prijateljstvo.

A upravo se uz njihovu priču veže i jedna od najpoznatijih Čolićevih balada – ''Noć mi te duguje''. Jasna je sama govorila da joj je Čola posvetio tu pjesmu, zbog čega je njihova mladenačka ljubav s vremenom dobila gotovo filmsku dimenziju.