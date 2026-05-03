Arhivska snimka iz 1978. postala hit: Čola bez majice, Lokice i Arsen Dedić

Gotovo pet desetljeća kasnije, jedna je objava izazvala pravu lavinu reakcija. Riječ je o snimci iz 1978. godine koja gledatelje vodi iza kulisa legendarnog, ali i nesretnog koncerta Zdravka Čolića (74) na sarajevskom stadionu Koševo, otkrivajući jedinstvenu atmosferu, kaos i dramu koja se odvijala daleko od očiju desetak tisuća obožavatelja.

Videozapis prikazuje Zdravka Čolića u naponu slave, tijekom njegove monumentalne turneje "Putujući zemljotres" koja je te godine drmala cijelu Jugoslaviju. U jednoj od početnih scena, vidimo pjevača u garderobi kako se, vidno umoran, presvlači iz znojne, srebrne košulje, dok nonšalantno, bez majice, odgovara na pitanja novinara o atmosferi na stadionu. Oko njega se kreću plesačice iz nezaobilazne prateće grupe "Lokice".

U idućim kadrovima vidimo i plesačice predvođene Lokicom Stefanović kako se žale na sklisku pozornicu zbog kiše, dok se Čolić pojavljuje u novom, crvenom satenskom kompletu. Ipak, možda najzanimljiviji dio snimke je onaj u kojem Čolić sjedi na kauču s dvoje velikana glazbene scene. Pored njega je cijenjeni kantautor Arsen Dedić, odjeven u praktičnu žutu kabanicu, a s druge strane sjedi Spomenka Kovač. Zajedno, u oblaku dima cigareta, zabrinuto raspravljaju o vremenskim neprilikama koje su im pokvarile planove.

Prekinut spektakl

Koncert na Koševu, održan 8. rujna 1978. godine, trebao je biti kruna Čolićeve turneje, no ostao je zapamćen kao spektakl koji se nikada nije dogodio do kraja. Jaka kiša na kraju je i prekinula nastup. Postojala je realna opasnost za izvođače, ali i za izuzetno skupu opremu koja je, prema nekim navodima, bila posuđena od slavnog kultnog benda Pink Floyd. Spektakl je morao biti otkazan, na veliko razočaranje publike.

Gotovo pet desetljeća kasnije, ova je objava izazvala pravu lavinu emotivnih reakcija. Mnogi su se u komentarima prisjetili Čolićeve nevjerojatne karizme. "Bože, koliko je bio lijep. Mislim da ne postoji žena koja nije bila zaljubljena u njega", napisala je jedna korisnica. Drugi su isticali njegovu skromnost, što je potvrdio i jedan komentator podijelivši osobno iskustvo: "Zdravko ulazi i svima od reda pruža ruku i upoznaje se... Čovjek je toliko velika zvijezda, ali 'na zemlji'". Mnogi su se složili da je njegova pojava neponovljiva: "Smiješni su mi oni koji neke nove fičfiriće porede sa Čolom!". Posebnu je pažnju privukao komentar Kristine Kovač, koja je otkrila da je njezina majka Spomenka, žena s kovrčavom kosom sa snimke, autorica teksta za legendarnu pjesmu "Ti si mi u krvi".