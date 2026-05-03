Sainz bijesan na Verstappena tijekom utrke: 'Misli da može raditi što god hoće'

U jednoj od najuzbudljivijih utrka sezone Formule 1, mladi talijanski vozač Kimi Antonelli u Mercedesu ostvario je treću uzastopnu pobjedu, slaveći na Velikoj nagradi Miamija ispred Landa Norrisa. Utrku su obilježili brojni preokreti, incidenti i napete borbe, od okretanja Maxa Verstappena na samom startu do drame Charlesa Leclerca u posljednjim krugovima, a nakon svega nisu izostale ni oštre riječi.

Kimi Antonelli je još jednom pokazao zašto ga smatraju budućim prvakom, zadržavši Landa Norrisa u McLarenu iza sebe i prošavši ciljem s prednošću od nešto više od tri sekunde. Unatoč pobjedi, Talijan je priznao da početak nije bio idealan.

"Start nije bio loš kao jučer, malo bolji. Malo sam blokirao kotače i imao sreće s onim što se dogodilo u drugom zavoju, ali napravio sam pogrešku s upravljanjem energijom dok sam pokušavao prestići Charlesa i izgubio poziciju od Landa", rekao je Antonelli. "Ali tempo je bio dobar. Tim je odradio sjajnu strategiju s ranijim ulaskom u boks i uspjeli smo pobjedu donijeti kući."

Njegov šef Toto Wolff pozvao je na smirenost. "Važno je ne zanositi se. Ima žestokog konkurenta u svom timskom kolegi. Važno je ostati s obje noge na zemlji", izjavio je Wolff, dodavši kako je Antonellijeva sposobnost da izdrži pritisak odlika velikih vozača

McLaren je u Miamiju potvrdio veliki napredak zahvaljujući novim nadogradnjama, što je rezultiralo dvostrukim postoljem. Ipak, Lando Norris, koji je utrku završio na drugom mjestu, nije skrivao da je priželjkivao više.

"Pomiješani su osjećaji, zaista. Mercedes nas je nadmudrio strategijom, nema izgovora - trebali smo prvi u boks. Kimi je odradio dobar posao, on i Mercedes su odvezli dobru utrku", priznao je Norris. "Moram biti sretan, kao tim moramo biti sretni, ali žao mi je što smo propustili pobjedu. Na kraju nismo imali brzinu da ga ponovno prođemo."

Njegov timski kolega Oscar Piastri završio je treći nakon što je u pretposljednjem krugu prestigao Charlesa Leclerca. "Nije ovo bio najjednostavniji vikend. Tempo je danas bio ohrabrujući. Morao sam odraditi neka pretjecanja, a kraj utrke bio je napet. Mislim da smo pokazali da smo napravili korak naprijed", izjavio je Piastri.

Utrka je za četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena bila pravi vrtuljak emocija. Nakon starta s druge pozicije, okrenuo se u prvom zavoju u borbi za vodstvo i pao na osmo mjesto. Uslijedio je impresivan povratak kroz poredak, koji mu je na kraju donio peto mjesto i nagradu za "Vozača dana".

Međutim, njegov proboj nije prošao bez kontroverzi. Tijekom utrke prestigao je i Carlosa Sainza, koji se putem timskog radija požalio na Verstappenov potez.

"Izgurao me sa staze", tvrdio je Sainz, vozač Williamsa. "Misli da može raditi što god hoće samo zato što se utrkuje sa sredinom poretka."

Unatoč incidentu, Sainz je utrku završio na devetom mjestu, osiguravši vrijedne bodove za svoju momčad. "Bio je to vrlo solidan dan za mene. Pokazali smo iznimno dobar tempo, brži od ostatka sredine. Iako ovo još nije pozicija koju tim očekuje, pokazuje da idemo u pravom smjeru", zaključio je Sainz.

Najveći tragičar utrke bio je Charles Leclerc. Vozač Ferrarija bio je na putu prema postolju, no borba s Piastrijem u pretposljednjem krugu završila je njegovim okretanjem i udarcem u zid. S oštećenim bolidom, u posljednjim je zavojima izgubio pozicije od Georgea Russella i Maxa Verstappena te utrku završio na šestom mjestu. Kasnije je stigla i potvrda da je Leclerc kažnjen s 20 sekundi zbog nekoliko prekršaja, uključujući vožnju u nesigurnom bolidu nakon incidenta.

Pobjedom u Miamiju, Antonelli je dodatno povećao svoju prednost u ukupnom poretku vozača na 20 bodova ispred timskog kolege Russella, dok se karavana Formule 1 sada seli u Kanadu.

