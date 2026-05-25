Potres u Milanu! Ostali bez Lige prvaka pa odmah otpustili cijeli vrh kluba

Foto: Matteo Ciambelli/DeFodi Images/Profimedia

Iz kluba su poručili kako je plan bio povratak u Ligu prvaka i stabilizacija momčadi na vrhu Serie A

25.5.2026.
18:46
Sportski.net
Sezona koja je dugo izgledala obećavajuće za Milan završila je na najgori mogući način. Poraz od Cagliarija u posljednjem kolu Serie A ugasio je sve nade o plasmanu u Ligu prvaka i otvorio vrata velikim promjenama unutar kluba.

Milan je veći dio prvenstva proveo u borbi za sam vrh ljestvice i čak izgledao kao ozbiljan kandidat za Scudetto. Ipak, potpuni pad forme u završnici sezone presudio je momčadi, a poraz 2:1 od Cagliarija pretvorio je cijelu kampanju u neuspjeh.

Posebnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da ni Milan ni Juventus neće igrati Ligu prvaka iduće sezone, što se nije dogodilo gotovo 35 godina. Otkako je natjecanje preimenovano u današnju Ligu prvaka, barem jedan od ta dva talijanska velikana redovito je bio dio europske elite.

Dok su najveći klubovi Serie A podbacili, senzaciju je priredio Como, koji je izborio povijesni plasman u Ligu prvaka nakon samo dvije sezone u najvišem rangu natjecanja. Klub koji je još nedavno bio u nižim ligama sada je stigao do najveće europske scene.

Nakon šokantnog završetka sezone uslijedila je i brza reakcija uprave Milana. Klub je u službenom priopćenju priznao da ciljevi nisu ispunjeni te da je sezona neuspješna.

Iz kluba su poručili kako je plan bio povratak u Ligu prvaka i stabilizacija momčadi na vrhu Serie A, no loš završetak potpuno je poništio sve dobro što je napravljeno ranije tijekom sezone.

Uslijedila je i velika reorganizacija sportskog sektora. Milan je odlučio razriješiti dužnosti nekoliko ključnih ljudi: izvršnog direktora Giorgia Furlanija, sportskog direktora Iglija Tarea, glavnog trenera Massimilana Allegrija i tehničkog direktora Geoffreyja Moncadu.

U klubu naglašavaju kako je vrijeme za novi početak i temeljitu rekonstrukciju sportskog projekta, a naredno razdoblje bit će ključno za određivanje budućeg smjera jednog od najvećih talijanskih klubova.

MilanSerie AOtkaziMasimilliano Allegri
