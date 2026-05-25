Modrićeva budućnost pod znakom upitnika, sve upućuje na jednu stvar

Kraj sezone za Luku Modrića nije mogao biti gori. Nakon što je prošloga ljeta stigao u Milan, klub čiji je navijač od djetinjstva, i oduševio, praktički igrao kao u najboljim danima, u posljednjem kolu Serie A dogodio mu se scenarij iz noćne more.

Milan je u nedjelju, ostao bez mjesta koje vodi u Ligu prvaka na nevjerojatan način, jer je poražen od Cagliarija na San Siru prvi put nakon 29 godina. Cagliariju ta pobjeda rezultatski nije ništa značila osim prestiža, a ona je mogla biti i izraženija od konačnih 2-1.

Baš je plasman u Ligu prvaka navodno odlučujući faktor u Modrićevoj odluci da produži ugovor na još jednu sezonu i ostane na na San Siru do ljeta 2027, a sada, kada je to palo u vodu, njegova budućnost je jako neizvjesna.

Luka se nadao da će sljedeće sezone zaigrati u najelitnijem klupskom natjecanju s Milanom i htio je igrati ozbiljnu ulogu u natjecanju koje je s Real Madridom već osvojio šest puta pa je navodno klubu postavio i uvjete za produživanje ugovora, koji mu istječe u lipnju.

Modrić je, naime, potpisao prošloga ljeta na jednu sezonu s opcijom produživanja na još jednu. O tome hoće li produžiti odlučuje samo on, a glavni uvjet za ostanak nije ispunjen.

Kraj Modrićeve priče u Milanu

Talijanski sportski tisak, od Milana do Rima, rijetko je kada bio složniji. Gotovo da ne postoji medij koji ne vidi Modrićev odlazak kao gotovu stvar. Portal Calciomercato ističe kako su ključni uvjeti prekršeni, dok drugi mediji naglašavaju kako bi Modrić radije završio karijeru nego ostao u projektu bez najviših ambicija.

Stoga je Modrićeva budučnojst jako neizjesna. U Milanu, dakle, neće ostati, koji će mu biti sljedeći potezi će se znati najvjerojatnje nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva s Hrvatskom. Bit će mu to posljednji Mundijal s Vatrenima, a nakon njega sve je moguće i tek treba vidjeti hoće li nastaviti igrati i, ako da, za koga ili će zavšiti veliku karijeru.