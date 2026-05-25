Bilo je emotivno: Šok za Modrića, slavlje na Maksimiru, oktanska ludnica u Kanadi

Vikend iza nas obilovao je brojnim sportskim zanimljivostima diljem planete, a u specijalu Net.hr-a 'Vikend retrovizor' izdvojili smo one najvažnije.

Klupska nogometna sezona u Europi došla je svojem kraju, a u Hrvatskoj je Dinamo proslavio dvostruku krunu pred punim Maksimirom posljednji put jer sljedeće sezone seli na novi stadion u Kranjčevićevoj koji će biti njegov dom do izgradnje novog maksimirskog stadiona.

Odigrano je posljednje kolo i u drugim europskim ligama. U Premier ligi Arsenal je osvojio titulu nakon 22 duge godine, a posljednje kolo bilo je jako emotivno jer su ga obilježili brojni oproštaji, od kojih je najistaknutiji odlazak Pepa Guardiole s klupe Manchester Cityja.

Uzbudljivo je bilo i u Italiji, gdje je Inter već prije nekog remena osigurao titulu, a prava borba se voila za pozicije koje vode u Ligu prvaka. Najveći gubitnici bili su Juventus i Milan našeg Luke Modrića koji je pretrpio šokantan poraz od Cagliarija i ostao bez mjesta koje vodi do najelitnijeg klupskog natjecanja. Bit će zanimljivo sada vidjeti kako će to utjecati na Lukinu budućnost jer je plasman u LP navodno bio glavni njegov uvjet za produživanje ugovora s Rossonerima.

No, radovali su se drugi Hrvati u Italiji, Martin Baturina i Ivan Smolčić, koji su osigurali plasman u kvalifikacije za LP.

Vikend je obilježio i spektakl u Formuli 1, Velika nagrada Kanade u kojoj je sjajni tinejdžer Kimi Antonelli (19) stigao do četvrte uzastopne pobjede te povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu na velika 43 boda u odnosu na momčadskog kolegu Britanca Georgea Russella.