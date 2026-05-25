FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIKEND RETROVIZOR /

Bilo je emotivno: Šok za Modrića, slavlje na Maksimiru, oktanska ludnica u Kanadi

Bilo je emotivno: Šok za Modrića, slavlje na Maksimiru, oktanska ludnica u Kanadi
×
Foto: Profimedia/PIXSELL

Specijal Net.hr-a 'Vikend retrovizor' donosi pregled najvažnijih sportskih događaja u vikendu iza nas

25.5.2026.
10:20
M.G.
Profimedia/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Vikend iza nas obilovao je brojnim sportskim zanimljivostima diljem planete, a u specijalu Net.hr-a 'Vikend retrovizor'  izdvojili smo one najvažnije.

Klupska nogometna sezona u Europi došla je svojem kraju, a u Hrvatskoj je Dinamo proslavio dvostruku krunu pred punim Maksimirom posljednji put jer sljedeće sezone seli na novi stadion u Kranjčevićevoj koji će biti njegov dom do izgradnje novog maksimirskog stadiona.

Odigrano je posljednje kolo i u drugim europskim ligama. U Premier ligi Arsenal je osvojio titulu nakon 22 duge godine, a posljednje kolo bilo je jako emotivno jer su ga obilježili brojni oproštaji, od kojih je najistaknutiji odlazak Pepa Guardiole s klupe Manchester Cityja.

Uzbudljivo je bilo i u Italiji, gdje je Inter već prije nekog remena osigurao titulu, a prava borba se voila za pozicije koje vode u Ligu prvaka. Najveći gubitnici bili su Juventus i Milan našeg Luke Modrića koji je pretrpio šokantan poraz od Cagliarija i ostao bez mjesta koje vodi do najelitnijeg klupskog natjecanja. Bit će zanimljivo sada vidjeti kako će to utjecati na Lukinu budućnost jer je plasman u LP navodno bio glavni njegov uvjet za produživanje ugovora s Rossonerima.

No, radovali su se drugi Hrvati u Italiji, Martin Baturina i Ivan Smolčić, koji su osigurali plasman u kvalifikacije za LP.

Vikend je obilježio i spektakl u Formuli 1, Velika nagrada Kanade u kojoj je sjajni tinejdžer Kimi Antonelli (19) stigao do četvrte uzastopne pobjede te povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu na velika 43 boda u odnosu na momčadskog kolegu Britanca Georgea Russella.

Vikend RetrovizorDinamoLuka ModrićVelika Nagrada KanadeMilanPremier Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike