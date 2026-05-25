Dalić digao naciju na noge, mini Vatreni pred ogromnim izazovom, Pamić otvorio dušu

Prošli tjedan obilovao je sportskim događajima, a u specijalu Net.hr-a 'Ako ste propustili' donosimo presjek ekskluzivnih tekstova koje su objavili naši novinari.

Naš Dominik Franculić na početku tjedna razgovarao je s poznatim hrvatskim trenerom Brankom Karačićem koji mu je komentirao popis hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Dominik je razgovarao i s jednim od najboljih hrvatskih driftaša, višestrukim hrvatskim i regionalnim prvakom Arianom Petričevićem o DONUT 9 koji se održava 30. i 31. svibnja na West gate Cityju.

Nakon toga Dominik se bavio Formulom 1 i povodom Velike nagrade Kanade imao je podcaste s kreatoricom sadržaja i F1 entuzijasticom Paolom Markek, te F1 entuzijastom i stručnjakom Ivanom Peovićem.

Naš Silvijo na početku tjedna razgovarao je s legendom hrvatskog rukometa Slavkom Golužom koji mu je 'otvorio dušu' i opisao kako izgleda njegov život nakon infarkta. Bio je Silvijo nakon toga na press konferenciji na kojoj je Zlatko Dalić objavio popis za Svjetsko prvenstvo i postavio mu pitanje koje zanima cijelu naciju.

Ugostio je i čelnika FNC-a Dražena Forgača koji mu je u našem specijalu u 'Karijeri nakon karijere' progovorio o svom tranzicijskom putu, a pričao je i s bivšim trenerom Dinama Sandrom Perkovićem o velikom uspjehu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će zaigrati na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

O SP-u i nastupu Hrvatske na njemu je pričao s poznatim trenerima Silvijem Čabrajom i Igorom Pamićem, a s Danielom Šarićem o U17 Europskom nogometnom prvenstvu. Imao je Silvijo i prvu reakciju predsjednika Hrvatskog kluba olimpijaca, slavnog vaterpolista Milivoja Bebića na odlazak Zlatka Mateše s čela Hrvatskog olimpijskog odbora.

O Velikoj nagradi Kanade, petoj utrci sezone Formule 1 Silvijo je razgovarao s F1 stručnjakom Markom Špoljarom. Poznati hrvatski boksač Hrvoje Sep Silviju je najavio svoj meč protiv Vase Bakočevića na FNC 31.

Tjedan je zaključio s opsežnim intervjuom s izbornikom Hrvatske U17 nogometne reprezentacije Marijanom Budimirom o nastupu na Europskom prvenstvu u Estoniji.

Maj Gašparac je o popsu Zlatka Dalića za nastup na Svjetskom prvenstvu razgovarao s hrvatskim trenerom Draženom Besekom, a o F1 spektaklu u Kanadi sa stručnim komentatorom RTL-a Nevenom Novakom.

Tonku je u fokusu bila utrka Formule 1 u Kanadi, koju je ispratio u cijelosti, a uoči nje razgovarao je s F1 stručnjakom Lovrom Andrakom. Razgovarao je Tonko i s legendarnim trenerom Ilijom Lončarevićem koji mu je secirao mu je popis Hrvatske za SP.

Uoči ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u nogometu, Net.hr pokrenuo je specijal Mundijalske priče, a u njemu je naš Krešo prošloga tjedna objavio sjajnu priču o najboljem strijelcu bilo koje svjetske smotre, legendarnom Justu Fontaineu koji je u razmaku od 20 dana na samo šest utakmica zabio nevjerojatnih 13 golova.

Roko je složio momčad od najboljih igrača koje Zlatko Dalić nije pozvao na Svjetsko prvenstvo, a razgovarao je prije toga i s legendarnim komentatorom Ivanom Blažičkom o Velikoj nagradi Kanade. Pričao je i s legendarnim nogometašem i trenerom Zoranom Vulićem koji mu je najavio U17 Europsko nogometno prvenstvo i otkrio svoja očekivanja od hrvatske reprezentacije.