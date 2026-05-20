Blažičko zabrinuo milijune navijača diljem svijeta: 'Oni neće doći blizu titule'

U petak nas čeka nastavak uzbudljive sezone Formule 1. Nakon Miamija oktanski spektakl seli sjevernije, u Kanadu, točnije Montreal.

Što očekivati od utrke na Gilles Villeneuveu za Net.hr je prokomentirao stručni komentator RTL-a Ivica Blažičko.

Razgovor s našim sugovornikom započeli smo komentarom o promjeni pravila koje je FIA uvela prošle sezone:

Nikad ih ne bi otpisao

"Promjene možemo gledati kroz promjene pravila koje neće mnogo toga promijeniti, ali i kroz promjene pristupa, jer druga je priča kako će momčadi biti posložene i kako će se prilagoditi", rekao je Blažičko pa dodao:

"Najava je da Mercedes dolazi s brojnim 'upgradeovima', što bi moglo vratiti stvari na početak sezone kada je Mercedes dominirao", kaže nam naš sugovornik, koji je komentirao i svojevrsni pad prošlogodišnjeg prvaka Landa Norrisa i njegovog momčadskog kolege s kojim se borio za naslov tijekom cijele prošle sezone:

"Ima jedan zanimljiv podatak koji kaže da je u prve četiri utrke McLaren odvozio najmanje, to jest da su najčešće bili u boksu. No, najavili su u Miamiju da se mogu boriti za sam vrh, što bismo mogli možda vidjeti već za vikend u Montrealu. Ne bih nikad otpisao McLaren jer imaju dva odlična vozača koji su se prošle godine borili za naslov do kraja", komentira Blažičko, koji se potom prisjeća jednog detalja koji je mogao imati utjecaj na poredak na kraju prethodne sezone:

"Treba se sjetiti kako su njih dvojica (Lando Norris i Oscar Piastri, op. a.) prošle godine imali jedan dodir koji ih je koštao bodova, a taj dodir bio je upravo u Montrealu... Ističem, dugo je do kraja sezone i siguran sam kako će McLaren smanjiti zaostatak do kraja."

To se neće desiti

Blažičko je prokomentirao i Ferrari. Legendarna talijanska momčad nije osvojila titulu od 2007., a ove sezone, po mišljenju mnogih, imaju priliku:

"Puno je do kraja i u takvim uvjetima naravno da Ferrari može biti konkurentan, ali po meni neće doći blizu titule jer ni u konstrukciji bolida niti kod vozača nisu među najboljima. Međutim, u Formuli 1 sve se brzo mijenja. Prošle sezone nitko nije računao na Maxa Verstappena, pa se vratio."

Vratio se i ove sezone, ali nije dominantan kao ranije. Neki čak pričaju o povlačenju iz Formule 1...

"Mislim da ništa od toga. Verstappen je uživao na Nürburgringu, imao je fantastične krugove i očito ga to jako veseli... Na njegovu žalost, taj kvar ga je zaustavio iako su imali prednost od pola minute četiri sata prije kraja, ali ne, ne mislim da će Max otići iz Formule 1", rekao nam je naš sugovornik, kojeg smo za kraj upitali o Kimiju Antonelliju i je li Talijan favorit za postati najmlađi prvak u povijesti.

Prilikom razgovora Ivica Blažičko također je otkrio jednu zanimljivu informaciju – šuška se o povratku jedne, ili pak obje, utrke otkazane zbog rata na Bliskom istoku.

"Puno je prerano govoriti o tome. Vidio sam izračun da je u igri još otprilike 400 bodova, tako da ne možemo donositi ikakve zaključke. Ipak, već ovo što je napravio je fantastično i vjerojatno svjedočimo kaljenju svjetskog prvaka u nastajanju. Očito je riječ o talentu koji će narednih sezona biti u samom vrhu, sudeći po tome kako vozi i kako napreduje, ali prvo mora pobijediti Georgea Russella, koji će se vratiti i biti dominantan, a tek treba vidjeti hoće li se tu još netko umiješati", zaključio je Blažičko.