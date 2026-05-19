Oktanski spektakl u Kanadi dat će odgovor na veliko pitanje: 'Sad će se vidjeti od čega je satkan'

Uoči Velike nagrade Kanade, jedne od najiščekivanijih utrka u kalendaru Formule 1, stručni komentator RTL-a Neven Novak u razgovoru za Net.hr podijelio je svoja očekivanja.

Novak je istaknuo kako bi upravo VN Kanade mogla biti prva utrka na kojoj ćemo vidjeti pravi učinak novih tehničkih pravila uvedenih ove sezone, a koja u Miamiju nisu došla do punog izražaja.

"Očekujem jako zanimljivu utrku. Očekujem da ćemo sada po prvi puta možda malo više vidjeti utjecaj novih pravila koja su bila donesena za Miami, ali zbog karakteristika staze nisu mogla doći toliko do izražaja. Jako me zanima kako je prošla ova tri tjedna između Miamija i Kanade, s obzirom na to da su momčadi sigurno radile i razvijale bolide", pojasnio je Novak pa se osvrnuo na stazu, koja je poznata po svojoj nepredvidivosti:

"Staza je na umjetnom otoku, gdje su, između ostaloga, i zidovi vrlo blizu, tako da su izlazne zone dosta nezgodne i onda vrlo često bude nekakvih potencijalnih izlijetanja. Gotovo uvijek prouzroči nekakve zanimljive utrke iz raznoraznih razloga. Jedne godine se, recimo, raspadao asfalt na nekoliko mjesta pa su morali između treninga i kvalifikacija nanovo postavljati asfalt na samu stazu. Svake godine se dogodi nešto novo, neočekivano".

Strah od kiše

Jedan od ključnih faktora koji bi mogao presuditi pobjednika jest vrijeme. Kiša je česta pojava na Velikoj nagradi Kanade, a prve prognoze najavljuju mogućnost padalina i ove godine, što dodatno komplicira situaciju na ionako zahtjevnoj stazi.

"U Kanadi dosta često u ovo doba godine pada kiša, što onda, naravno, jako otežava, jer između ostaloga je staza vrlo nezgodna. Kad pada kiša, zna padati poprilično, pa onda to zna protegnuti cijeli raspored vikenda", prokomentirao je Novak.

Antonelli na velikom ispitu

U središtu pozornosti bit će unutarnji dvoboj u Mercedesu. Devetnaestogodišnji Kimi Antonelli je u nevjerojatnoj formi s tri uzastopne pobjede, no Kanada će za njega biti pravi test. S druge strane, njegov momčadski kolega George Russell prošle je godine slavio upravo na ovoj stazi.

"Antonelli je u strašnoj formi, ali ja bih to sad gledao baš jednim obrnutim naočalama. Prošle godine u Kanadi nije baš bio nekakav vikend za njega, nije bio pretjerano uspješan. Za razliku od Miamija u kojemu je išao super, a prošle godine je na stazi u Kanadi jako dobar bio George Russell i pobijedio", rekao je Novak.

Veliko rivalstvo

Potom je naš sugovornik naglasio da je ovo ključan trenutak sezone za mladog Antonellija.

"Definitivno je trenutačno momentum na strani Antonellija. Sada je strašno bitno za taj njegov momentum i formu kako će se pokazati na stazi koja nije njegova jača staza, protiv momčadskog kolege koji je bio veliki favorit prije sezone i kojem je to jaka staza", rekao je pa se osvrnuo na 'rivalstvo' u Mercedesu između Antonellija i Russella:

"Tu je ta nekakva intriga unutar samog Mercedesa i za kasniji razvoj cijeloga prvenstva, gdje će se sad stvarno vidjeti od čega je satkan. Ako i sad Antonelli bude dominantan kao u Miamiju ispred Russella, onda se definitivno može napraviti slika da je on 'real deal'", poručio je Novak.

