Neven Novak uoči Miamija: 'Ove bi momčadi trebale napredovati nakon pauze'

Nakon više od mjesec dana pauze, jer se u travnju nisu vozile najavljene utrke Velika nagrada Bahreina i Saudijske Arabije zbog rata na Bliskom Istoku, ponovno ćemo uživati u Grand Prix utrci Formule 1.

VN Miamija bit će četvrta utrka sezone, a slobodno je možemo nazvati i prvom utrkom ostatka sezone jer je prošlo toliko dugo od prošle utrke. Svi timovi su vrijedno radili dok su navijači čekali utrke, a o svemu smo razgovarali sa stručnim komentatorom RTL-a Nevenom Novakom.

"Nije bila željena ova pauza, na kraju mi je brzo prošla, ali veselim se nastavku uzbudljive sezone", počeo je Novak.

"Napravljena su nova pravila o kojima svi pričaju, dotiču se raznih stvari, ali nije to clean sheet pa da se kreće ispočetka. Dakle, nije sad nešto izbrisano, pa ispočetka zato što te neke restrikcije prvenstveno vezane uz to da je podjela snage između benzinskog i elektromotora 50:50 je nešto što se ne može promijeniti i neće se promijeniti do kraja sezone, ali puno toga je napravljeno kako bi se neke stvari koje su nelogične ili koje nisu mogli predvidjeti na početku sezone da će tako biti i one su ispeglane. Kako će to izgledati, vidjet ćemo u Miamiju. Zato je i jedini trening produžen sa sat na sat i pol vremena. I neke od promjena koje su planirane će biti implementirane tek nakon tog treninga da vide kako to funkcionira", kazao je Neven.

Može li Neven predvidjeti kome će promjene goditi, a kome ne?

"To je praktički ne moguće jer su sve momčadi radile. Ne možemo reći da će sad netko sustići Mercedes jer nisu niti oni spavali. I oni će se sigurno unaprijediti, a oni koji bi možda imali najveću mogućnost koraka prema naprijed su najsporije i najslabije momčadi u dosadašnjem tijeku sezone, recimo Williams ili Aston Martin zato što imaju neke osnovne probleme.

Williams je uspio smanjiti masu bolida koja im je jedan od najvećih minusa i gdje gube jako puno jer će moći nanovo napraviti neke dijelove koji će sad moći biti lakši, a koji su bili preteški zato što nisu uspjeli riješiti stres. Masa je najveći problem jer deset kilograma odnosi tri desetinke po krugu, tako da bi oni u relativnom smislu mogli biti sada sekundu brži nego do sada. S druge strane, Aston Martin, koji ne može praktično završiti utrku je sigurno mogao raditi na poboljšanjima koja će im omogućiti da barem završe utrku i da se sigurno unaprijede i budu brži. Hoće li biti apsolutno brži i prestići nekoga ili će biti samo relativno brži, vidjet ćemo", kaže nam Novak pa nastavlja s ekipama koje su bliže vrhu.

"McLaren je već napravio nekakav napredak prije zadnje utrke u Japanu gdje su uspjeli maksimalno iskoristiti mogućnosti koje ima taj motor, pa je isto tako i Piastri došao do postolja, mogao i pobijediti da nije bilo safety cara, a s druge strane Ferrari ima vjerojatno najbolji bolid.

To pokazuju minimalne brzine i maksimalne brzine u sporim zavojima, ali im fali snage koja je posljedica njihove odluke da imaju motor s manjim turbom koji im donosi prednosti na startu, ali možda ima u konačnici manji potencijal snage i to se ne može promijeniti u ovih pet tjedana jer ispravke povećanja ili poboljšanja motora nisu omogućena", kaže nam komentator RTL-a.

Kvalifikacije bi sada mogle biti drugačije, bilo je puno kritika na početku sezone.

"Najveći je problem bio u tome što su kvalifikacije sa sadašnjim ovakvim pravilima bili više stvar voziti sporije da bi bio brži. Glavna intencija tih pravila je bila prvenstveno da se riješi kvalifikacije da one budu što više vozački nastrojene. Dakle, ako kočiš kasnije, brže prolaziš kroz zavoj prije stisnuti gas, onda bi ti krug trebao biti brži, a ne da, kao što se dogodilo u Kini bude sporiji.

Druga stvar je najvažnija i najveća stvar koju su napravili je smanjena količina energije koja se može sakupljati u jednom krugu s osam na sedam megadžula. To znači da će se manje koristiti nekakve strategije lift and coasta, manje će dolaziti do izražaja superclipping, što znači da bi taj jedan krug mogao biti uvijek bliže nekom maksimalnom potencijalu cijelog bolida, a ne samo o tome kako se iskoristi kakav je diplomant energije.

Uz to, Miami je opet malo drugačija staza. To smo pričali već na svakoj utrci do sada. Svaka staza donosi svoje karakteristike. I u Kini se, recimo, taj problem s nedostatkom energije nije toliko vidio kao što se vidi u Australiji, Japanu. Australija i Japan su bile jedne od najgorih staza u toku cijele sezone, gdje je taj nedostatak mogućnosti sakupljanja energije dolazi najviše do izražaja. Najgora je vjerojatno Monza.

Doći ćemo do nekih staza gdje se to uopće ne bi vidjelo, ali sve preinake koje su napravili su definitivno u smjeru da prvenstveno kvalifikacije, a onda kasnije i utrka budu, hajdemo ih to tako nazvati normalnije, bliže onome što smo navikli, ali neće se sve okrenuti naglavačke, to je neka promjena od 20-30 posto", zaključio je Neven Novak.

