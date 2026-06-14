Motorist poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Vjesnika: Uhićen vozač Audija (26)

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer kod Vjesnika u Zagrebu poginuo je motorist (33), a njegova suputnica (21) teško je ozlijeđena.

Do nesreće je došlo oko 20 sati na raskrižju Zagrebačke avenije, Savske ceste i Slavonske avenije kada su se sudarili motor i automobil.

Policija navodi da je 26-godišnji mladić upravljao Audijem zagrebačkih registracija i kretao se Zagrebačkom avenijom prema istoku. Kada je došao do raskrižja sa Savskom cestom i Slavonskom avenijom, prošao je pored prometnog znaka zabrane skretanja ulijevo, ušao u raskrižje i naletio na motocikl

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Oduzeo prednost motoristu

Motor se kretao Slavonskom avenijom u smjeru zapada i prolazio ravno kroz raskrižje. Za njegov je smjer kretanja na semaforu je bilo upaljeno zeleno svjetlo, odnosno imao je prednost prolaska u odnosu na vozača automobila.

Policija navodi da vozač Audija nije propustio motocikl koji mu je dolazio iz suprotnog smjera i zadržavao svoj smjer kretanja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U izvješću se navodi i da je 33-godišnji motociklist upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita A kategorije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Motociklist preminuo u bolnici

Nakon nesreće, motoristu je pružena liječnička pomoć u KBC Sestre milosrdnice gdje je kasnije podlegao ozljedama.

Putnica s motocikla prevezena je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Zbog očevida je od 20:10 do 21:40 bio obustavljen tramvajski promet Savskom cestom.

Nakon dovršetka očevida, policija je uhitila 26-godišnjeg vozača Audija zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL