Najgore nesreće Formule 1: Vikend s dvije pogibije sve je promijenio

Formula 1 je desetljećima sinonim za glamur, vrhunsku tehnologiju i nevjerojatnu brzinu. No, ispod sjajne površine ovog sporta leži opasnost koja je kroz povijest uzela težak danak. Svaki sigurnosni sustav u današnjim bolidima, od čvrstoće šasije do zaštitnog Halo sustava, izgrađen je na bolnim lekcijama naučenim iz tragičnih nesreća koje su oblikovale sport kakav danas poznajemo.

Rane godine i cijena brzine

U prvim desetljećima Formule 1, smrt je bila gotovo prihvaćeni rizik. Staze su bile neoprostive, a sigurnosna oprema minimalna. Jedan od najmračnijih trenutaka dogodio se na Velikoj nagradi Italije u Monzi 1961. godine. U drugom krugu utrke, njemački vozač Wolfgang von Trips, boreći se za poziciju, sudario se s Jimom Clarkom. Njegov Ferrari poletio je prema publici, usmrtivši von Tripsa i petnaest gledatelja. Utrka, unatoč stravičnom prizoru, nije prekinuta, što svjedoči o drugačijem vremenu i shvaćanju opasnosti.

Desetljeće i pol kasnije, na zloglasnom Nürburgringu, dogodila se nesreća koja je ušla u legendu. Tijekom Velike nagrade Njemačke 1976. godine, Niki Lauda je izgubio kontrolu nad svojim Ferrarijem, koji se zabio u ogradu, zapalio i vratio na stazu. Zarobljen u plamtećoj olupini, život su mu spasili kolege vozači Arturo Merzario, Guy Edwards i Harald Ertl, koji su ga izvukli iz vatre. S teškim opeklinama i oštećenim plućima, Lauda je preživio i čudesno se vratio utrkama samo šest tjedana kasnije, no njegova nesreća zapečatila je sudbinu opasnog Nürburgringa u tadašnjem formatu.

Foto:

Crni vikend koji je postao prekretnica

Iako je sigurnost napredovala, vikend Velike nagrade San Marina u Imoli 1994. godine ostaje najcrnji u povijesti sporta. Sve je počelo teškim sudarom Rubensa Barrichella na treningu u petak, koji je nekim čudom preživio. Subota je donijela prvu tragediju kada je tijekom kvalifikacija Austrijanac Roland Ratzenberger pri brzini većoj od 300 km/h izgubio kontrolu zbog oštećenja prednjeg krila i zabio se u betonski zid. Preminuo je na mjestu.

Samo dan kasnije, svijet je zanijemio. U sedmom krugu utrke, trostruki svjetski prvak i jedan od najvećih vozača svih vremena, Ayrton Senna, izletio je sa staze u zavoju Tamburello i udario u nezaštićeni zid. Senna je zadobio smrtonosne ozljede glave. Smrt dvojice vozača u samo dva dana pokrenula je revoluciju u sigurnosti. Staze su modificirane, uvedeni su stroži testovi sudara, a dizajn bolida drastično je promijenjen kako bi se zaštitio vozač.

Foto: The Picture Art Collection/Alamy/Profimedia

Moderna era i nove tehnologije

Dvadeset godina nakon Imole, sport je ponovno podsjećen na svoju brutalnu stranu. Na kišnoj Velikoj nagradi Japana 2014. godine, mladi francuski vozač Jules Bianchi izgubio je kontrolu i udario u dizalicu koja je uklanjala drugi bolid sa staze. Bianchi je zadobio teške ozljede glave i preminuo devet mjeseci kasnije, postavši prva žrtva utrke Formule 1 od Senne. Njegova smrt izravno je dovela do uvođenja virtualnog sigurnosnog automobila i ubrzala razvoj Halo sustava, titanijskog okvira koji štiti glavu vozača.

Učinkovitost te tehnologije dokazana je na najdramatičniji mogući način na Velikoj nagradi Bahreina 2020. U prvom krugu, bolid Romaina Grosjeana probio je metalnu ogradu, prepolovio se i eksplodirao u vatrenu kuglu. Grosjean je proveo gotovo trideset sekundi u plamenu prije nego što se izvukao, preživjevši nesreću koja bi ga u bilo kojoj prethodnoj eri sigurno stajala života. Njegov život spasio je upravo Halo, zaštitivši mu glavu pri probijanju ograde.

Foto:

